Ostavili ga kao bebu, nesreća ga unakazila, ali on nije zaplakao! Povukao se kao legenda, ali ovu krađu nije oprostio!

Frank Riberi - čovjek sa vjerovatno najsnažnijom pričom u istoriji fudbala.

Nedavno smo dobili tužnu vijest da seFrank Riberi povlači iz fudbala! Poslije 20 godina vrhunske karijere koja to nije trebalo da bude legenda Francuske i Bajerna, čovjek kome su vjerovatno "ukrali" jednu Zlatnu loptu rekao je da je dosta, da njegovo tijelo više ne može!

A njegovo tijelo je patilo otkako je bio mali, otkako je sa dvije godine preživio tešku saobraćajnu nesreću kada se automobil u kome je bio sudario sa kamionom. Tada je mali Frank dobio ozbiljne i teške povrede lica, jedva je preživio i morao je da bude operisan. Ostalo je preko 100 šavova preko lica i trajna deformacija koja mu je dala snage da uspije!

"U neku ruku, ova nesreća mi je pomogla. Kao dijete me je motivisala. Bog mi je dao ovu različitost. Ožiljci su dio mene i ljudi će jednostavno morati da me prihvate takvog kakav jesam", pričao je kasnije Riberi.

Ipak, prije nego što je uspio na fudbalskom terenu nije mu bilo lako, pogotovo kada je bio dete i tinejdžer.

"To mi je dalo karakter i snagu, jer kad si dijete i imaš takav ožiljak nije lako. Način na koji te gledaju, komentari... Patio sam zbog toga... Ljudi su govorili 'gledajte kakvo mu je lice, pogledajte mu glavu, ružan je, odvratan'. Gdje god sam išao ljudi su zurili u mene, ali ne zato što sam dobar fudbaler, već su me gledali zbog ožiljka", rekao je u jednom intervjuu.

I prije toga, od samog početka njegov život je bio obilježen teškoćama i tragedijama. Biološke roditelje nikada nije upoznao jer su ga ostavili na vratima manastira, a kada je počeo da se bavi fudbalom nije sve išlo tako lako. U Lilu nije prihvaćen pa je neko vrijeme dok je igrao fudbal u isto vrijeme radio na gradilištu!

Ukradena Zlatna lopta! Do samog kraja karijere nije se Riberi pomirio sa činjenicom da je 2013. godine, u godini kada je osvojo Bundesligu, Ligu šampiona i kup sa Bajernom i bio je glavni igrač tima nije dobio Zlatnu loptu! "Bilo je nepravedno prema meni, imao sam sjajnu sezonu i trebalo je ja da osvojim nagradu. Produžili su glasanje i nešto se čudno desilo. Mislim da je to bila politička odluka", rekao je on.

Ali sa 16 godina jedna žena mu je promijenila život! Upoznao je svoju buduću suprugu Vahibu Belhami, koja ga je smirila, zavoljela, prihvatila i dala mu snage da se koncentriše samo na fudbal. Tada je pronašao i novu religiju pa je prešao u islam i uzeo ime Bilal Jusuf Mohamed. To ga je odvelo i u Galatasaraj, a nakon što je eksplodirao na Svjetskom prvenstvu 2006. godine prešao je u Bajern gdje je postao jedna od legendi kluba.

Poslije dvije sezone u Italiji rešio je da završi karijeru, karijeru koja ni slučajno nije projektovana da bude tako grandiozna. Ali svojom snagom volje i hrabrošću sve je uspio!

"Bilo mi je teško. U školi su me ismijaali, pričali o meni... Ali iako su me zadirkivali, nikada se nisam povukao i zaplakao. Nikada, baš nikada, ali sam patio. To me je mnogo mučilo, ali sam bijes usmjerio ka igranju fudbala. Bez tih ožiljaka, bio bih normalan dječak, a zbog njih sada imam izuzetan karakter i volju. Kada se sjetim svega, ponosan sam na ono što sam prošao. Nije bilo lako, ali zato danas volim svoje lice i svoj život", rekao je u jednom intervjuu Riberi.

