Kora Šumaher zarađuje ogroman novac, ali njenom sinu se ne sviđa način na koji to radi!

Izvor: Instagram/coraschumacher/printscreen

Nekadašnja supruga poznatog vozača Formule 1 Ralfa Šumahera i snajka legendarno Mihaela, Kora (46) prije nekoliko mjeseci saopštila je da otvara profil na sajtu za odrasle i da će svi oni koji žele da je vide u provokativnim izdanjima to moći da urade nakon uplaćivanja mjesečne pretplate. Taj potez napravio je haos u porodici, a Kora Šumaher otkrila je da više nije u kontaktu sa sinom Davidom (22)!

Momak koji se i sam bavi motosportom odlučio je da još jednom prekine svaki kontakt sa majkom, očigledno nezadovoljan njenim ponašanjem na internetu. To je Kori teško palo, ali je i dalje aktivna na društvenim mrežama - kako onim uobičajenim, tako i onoj specijalizovanoj za odrasle.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti. Prošlo je više od godinu dana od kada sam ga posljednji put vidjela i razgovarala sa njim. Prošle godine sam jednom smjela da dođem na njegovu trku. Još uvijek me jako boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto", rekla je Kora i dodala:

"Voljela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dijete. Uvijek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvijek me može nazvati."

Pogledajte kako ona izgleda:

Vidi opis Gospođa Šumaher zarađuje od sajta za odrasle: Sin je blokirao svuda jer prodaje gole fotografije! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram/pritnscreen/coraschumacher Br. slika: 10 10 / 10

Inače, Kora je glumica, model i televizijska voditeljka, a okušala se i u motosportu pošto je nekoliko godina takmičarski vozila automobile. Javnosti u Njemačkoj najpoznatija je kao bivša supruga Ralfa Šumahera, sa kojim je bila u braku između 2001. i 2015. godine. Za Ralfa se udala u oktobru 2001. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što su tabloidi u Njemačkoj objavili njene gole fotografije.

Taj materijal bio je pripreman za knjigu koja nikada nije objavljena u javnosti, a Kora Šumaher se kasnije nekoliko puta fotografisala za najpoznatije muške magazine. Krasila je naslovnice najprestižnijih časopisa, pa joj otvaranje naloga na sajtu za odrasle nije bio preveliki problem - sve dok njen sin David nije podigao glas zbog toga.

Kora do sada ima dvadesetak objava na sajtu za odrasle, a cijena mjesečne pretplate viša je nego što je slučaj kod drugih modela na ovoj i sličnim platformama. Bivša supruga Ralfa Šumahera odlučila je da za mjesečnu pretplatu traži čak 26 dolara, dok biste godišnju pretplatu mogli da kupite za "samo" 202,72 dolara.