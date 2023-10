Kako je Mihael Šumaher? Evo zašto porodica krije njegovo stanje

Za čitavu deceniju od nesreće, o Mihaelu Šumaheru saznali smo veoma malo informacija. Njegov advokat je otkrio zašto je tako.

Advokat porodice Mihaela Šumahera oglasio se i otkrio zašto nema informacija o stanju čuvenog vozača Formule 1 i legende Ferarija. "Uvijek je razlog bio taj da čuvamo njegovu privatnost. Razmatrali smo da li bi objavljivanje konačnog izvještaja o njegovom zdravstvenom stanju bilo pravi način da tu privatnost zadržimo. To bi bio njen kraj i onda bismo morali da konstantno javljamo nove informacije, kao da je u pitanju nivo vodostaja rijeka, i ne bi bila odluka na porodici kada bi interesovanje medija trebalo da prestane. Oni bi morali da uvijek iznova da čitaju te izvještaje i da odgovaraju na ptanja: 'A, kako on izgleda sada?. Bilo bi to mjesec, dva, tri poslije nekog saopštenja, ili bi u pitaju bile godine.. A, ako bismo onda željeli da preduzmemo neke mjere protiv takvog izvještavanja, morali bismo da se borimo protiv argumenta da smo dobrovoljno pristali na to da se 'otvorimo' prema javnosti", rekao je advokat Feliks Dam.