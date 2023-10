Laž o Šumaheru koštala 100.000 evra: Advokat otkrio detalje

Advokat porodice Mihaela Šumahera otkrio detalje o njemu i odnosu sa medijima.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO PATRICK HERTZOG

Prošlo je gotovo deset godina od velike tragedije koja se dogodila Mihaelu Šumaheru, po mnogima najboljem vozaču Formule 1 svih vremena. Legendarni Nijemac na skijanju je doživio tešku povredu glave, a precizni detalji o njegovom zdravstvenom stanju nisu poznati javnosti - porodica se nekoliko puta selila kako bi mu obezbijedila najbolje uslove i mir, posjećuju ga samo najbliži prijatelji, a advokat familije Šumaher Feliks Dam otkrio je nešto što do sada niko nije znao.

U jednom intervjuu Dam je pričao o tome kako je donesena odluka da se nakon velike tragedije kriju informacije o zdravstvenom stanju slavnog vozača. Po njegovim riječima - zaključeno je da saopštenje porodice Šumaher neće moći da odgovori na sva pitanja, ali da će zato stvoriti mnogo novih i da se raspitivanje nikada neće zaustaviti.

"To ne bi bio kraj i situacija bi se stalno morala ažurirati. Oni koji su pogođeni nemaju moć da narede medijima da stanu na kraj tome. Mediji bi takvo izvještavanje mogli počinjati iznova i iznova i pitati o trenutnom zdravstvenom stanju", objasnio je Dam za LTO i dodao: "Ako bismo tada htjeli da preduzmemo mjere protiv ovog izvještavanja, morali bismo se pozabaviti argumentom dobrovoljnog samootkrivanja. Nko ne može da se poziva ​​na privatnost ako je dobrovoljno dao informacije javnosti. U Šumijevom slučaju to bi značilo da ako porodica Šumaher otkrije informaciju, mora živjeti i sa izvještavanjem koje bi uslijedilo."

Po riječima advokata koji je nekoliko puta vodio postupke protiv medija i tako štitio porodicu Mihaela Šumahera, bilo je i mnogo onih koji nisu objektivno izvještavali. Pokušavali su da saznaju neki detalj više od onoga što je porodica otkrivala i to je često bilo loše po Mihaela i njegove najbliže. Na kraju, Feliks je morao i da se tuži sa medijima.

"Mislim da velika većina navijača može da podnese to što ne zna u kakvom je tačno stanju Mihael", rekao je Feliks Dam i zaključio zašto ne treba spekulisati: "Jedan časopis je objavio na svojoj naslovnoj strani 'On više nije sa nama', aludirajući na to da je Mihael Šumaher umro. Ta lažna informacija koštala ih je 100.000 evra. Nije mi poznato da je iko morao više da plati za neku objavljenu lažnu vijest."