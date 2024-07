Šumaher objavio da je gej, pa mu se javio sin: Sa majkom ne priča, a ocu je poslao poruku o kojoj pričaju svi

Ralf Šumaher dobio podršku sina jedinca Davida koji inače ne priča sa majkom Korom.

Izvor: Instagram/ralfschumacher_rsc/Screenshot

Nekadašnji vozač Formule 1 Ralf Šumaher objavio je tokom vikenda da je gej, a sada je pokazao i svog dečka Etjena sa kojim je već nekoliko godina u vezi. Šumaherova objava izazvala je mnogo bure u njemačkoj javnosti, svi su se pitali kako je moguće da se do sada ništa nije znalo o tome, ali je dobra vijest da uglavnom dobija samo poruke podrške.

Najvrijedniju poruku dobio je od sina Davida koji je na objavi svog oca objavio poruku koja najbolje govori da ima njegovu podršku zbog hrabrosti da se "autuje" u javnosti: "Tako sam srećan što si napokon pronašao nekog s kime se možeš osjećati ispunjeno, srećno i zaštićeno, bez obzira na to je li to muškarac ili žena. Tata, u potpunosti stojim iza tebe, želim ti sve najbolje i čestitam ti na tome", napisao je David Šumaher.

Za razliku od oca, kome daje bezuslovnu podršku, David Šumaher inače već neko vrijeme ne priča sa majkom Korom. Razlog je to što je Kora Šumaher, inače nekadašnja njemačka manekenka, odlučila da otvori "OnlyFans" profil na kome prodaje svoje golišave fotografije.

"David i ja trenutno ne razgovaramo. Opet me je svuda blokirao. Ovo je jako bolno za mene. To je moje dijete i mislim da me svaka žena koja je u takvoj situaciji može razumjeti. Prošlo je više od godinu dana od kada sam ga posljednji put vidjela i razgovarala sa njim. Prošle godine sam jednom smjela da dođem na njegovu trku. Još uvijek me jako boli što se moj dječak toliko udaljio od mene nakon razvoda. Ne znam zašto", rekla je Kora i dodala: "Voljela bih da mu kažem koliko sam ponosna na njega i da ga volim svim srcem. On je moj sin, moje jedino dijete. Uvijek ću biti tu za njega. Nije važno kada, uvijek me može nazvati", ispričala je Kora u jednom ranijem intervjuu.

Podsjetimo, Ralf i Kora Šumaher bili su u braku od 2001. do 2015. godine, a dobili su sina Davida koji takođe pokušava da se bavi moto-sportom, poput oca i daleko uspješnijeg strica Mihaela.