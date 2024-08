Ona zna tajnu o Mihaelu Šumaheru i cijela porodica strahuje! "Zašto nam to radiš, što nas ne ostaviš na miru?"

Bivša supruga Ralfa Šumahera u centru je pažnje zbog njihovog javnog sukoba. Da li joj je rekao da je gej i šta čitava porodica ne želi da se dogodi.

Izvor: Instagram/coraschumacher/printscreen

Bivša supruga Ralfa Šumahera, nekadašnjeg vozača Formule 1 i rođenog brata Mihaela Šumahera, navodno je veoma teško podnijela vijest da je Ralf gej. Nakon što je mlađi brat Šumaher javno otkrio detalj iz svog intimnog života i fotografiju sa svojim novim partnerom, svi su očekivali reakciju Kore Šumaher. Nekadašnja "plejboj zečica", sa kojom je Ralf bio 14 godina u braku, navodno je iz medija i sa društvenih mreža saznala za Ralfovu vezu sa Etijenom Busket-Kazanjom, njegovim biznis-menadžerom.

Britanski mediji pišu o tome da je Ralfov i Korin sin Dejvid pružio ocu podršku u delikatnom trenutku, dok je Kora imala problem da se suoči sa tom viješću. "Željela bih da me je Ralf uključio, ili mi bar dopustio da budem dio njegove odluke. Bio bi to znak poštovanja", rekla je ona "Der Špiglu". "Tokom njegove karijere vozača Formule 1, bilo je mnogo glasina o tome i tražila sam od njega da mi prizna da li je istina, ali govorio je uvijek da to nije bilo tačno. Govorio mi je da sve umišljam i da mi je potrebna psihološka pomoć. A, kada je saopštio (da je gej), kao da mi je zario nož u srce", rekla je bivša gospođa Šumaher.

"Kada saopštavate javno takve stvari, to uvijek utiče na ljude u vašem okruženju, uključujući i vašu bivšu suprugu, sa kojom imate dijete. Danas imam osjećaj kao da me je koristio tokom braka. Kao da sam protraćila svoje najbolje godine. Pitam sebe mnogo pitanje. Da li je uopšte bio iskren sa mnom? Slijepo sam mu vjerovala i zato je njegova riječ za mene bila zakon", kazala je ona.

Ipak, postoje i tvrdnje njenih bivših prijateljica da je više od godinu dana znala za Ralfovu vezu sa novim partnerom, kao i da je bila informisana o njegovom ljubavnom životu. Povrh toga, mlađi brat Šumajher dodatno je podgrijao ovaj javni sukob i objavio cijelom svijetu prepisku poruka svoje bivše supruge i Etijena, svog partnera. Šumaher tvrdi da su poruke nastale još u septembru 2023.

Sudeći prema tim porukama, Kora je čestitala Etijenu i emotikonima aludirala na to da su se on i Ralf vjenčali. "Molim!?", odgovorio joj je on, a bivša gospođa Šumaher je dodala: "Rečeno mi je da ste vjenčani, jer obojica nosite prstenje na desnoj strani. Pa, srećno vam obojici", dodala je ona.

"Ali u Francuskoj se prstenje nosi na lijevoj strani. Na strani srca. Tako da...", uzvratio joj je on, a ona se nije predavala: "Ralf je Nijemac... U svakom slučaju, srećna sam zbog vas momci". Pogledajte tu prepisku:

Nekoliko sati kasnije, Šumaherov partner joj je izrazio zahvalnost i prepiska je po svemu sudeći tu bila završena. Ali to nije bio kraj i javnom sukobu bivših supružnika, jer je Ralf uz priložene fotografije dao i izjavu: "Kao što možete da vidite i iz ovih poruka koje je Etijenu slala lično, mislim da je šteta za njega i za mene da ona širi toliko laži. Samo želimo da budemo ostavljeni na miru", kazao je Šumaher.

Na to je reagovala i Korina majka, Ingrind Brinkman, koja je, naravno, stala na stranu svoje ćerke i iznijela je čak i detalje intimnog i se*sualnog života svoje ćerke i njenog bivšeg supruga. Nakon svega, u Šumaherovoj porodici postoji strah da bi Kora mogla da u jednom rijaliti programu u Njemačkoj javno počne da iznosi detalje o stanju Mihaela Šumahera, koje su tajne praktično od dana kada je doživio strašnu nesreću na skijanju u decembru 2013. godine.

Ovim fotografijama je Ralf Šumaher otkrio da je gej:

(MONDO)