"Kad vidim Sabalenku, odmah uzimam pušku": Bivši teniser sramotno napao najbolju na svijetu

Nekadašnji ukrajinski teniser Sergej Stahovski ističe da kada vidi "Krompirku", što je njegov način da uvrijedi Arinu Sabalenku, odmah priprema pušku za rat protiv Rusije.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Najbolja teniserka na svijetu Arina Sabalenka rutinski je odradila meč protiv ukrajinske igračice Eline Svitoline, pa se nakon tog susreta više priča o detaljima koji nemaju veze sa tenisom. Svitolina je odbila da se fotografiše sa Sabalenkom na početku meča i da joj pruži ruku na kraju meča, dok je Bjeloruskinja vjerovatno opsovala protivnicu sa kojom nije u dobrim odnosima.

Sabalenka je nakon meča u kojem joj je oduzet poen rekla i da nije imala priliku da popriča sa Svitolinom, jer je njega protivnica otišla prije nego što je trebalo, a jasno je da se njihov sukob tu neće završiti. Ukrajinke i dalje ne žele da pružaju ruku Bjeloruskinji koja je najbolja na svijetu, a vrijeđanju Arine Sabalenke priključio se i njihov nekadašnji kolega Sergej Stahovski.

"Šta mi radimo kada vidimo 'Krompirku'? Tako je, čistimo oružje jer se svega sjećamo", napisao je Sergej Stahovski na svom instagram nalogu. Nekadašnji ukrajinski teniser iskoristio je riječ "бульбашей", koja se u Ukrajini često upotrebljava kao uvreda za Bjeloruse, poznate po proizvodnji krompira.

Ovaj izuzetno nefer potez nekadašnjeg tenisera odjeknuo je na društvenim mrežama, posebno jer je objavljen još tokom polufinalnog meča na Australijan openu. Bivši teniser nije ni želio da sačeka ishod susreta prije nego što uputi uvredu na račun najbolje igračice na planeti, koju je predstavio kao da je direktan učesnik rata između Rusije i Ukrajine.

Inače, nekadašnji teniser koji je svojevremeno stigao i do 31. mjesta na ATP listi, već godinama ima aktivno učešće u ratu protiv Rusije. Svojevremeno se javljao sa prve linije fronta i prenosio detalje o traumatičnim iskustvima, a jednom prilikom je zaboravio pomoć Novaka Đokovića, pa brutalno napao najboljeg srpskog sportistu, ali i ostale naše tenisere.

Sergej Stahovski je kasnije pričao i o tome kako mu je rat Rusije i Ukrajine razorio porodicu jer zbog obaveza na frontu nema priliku da posjećuje sinove koji sa majkom žive u Mađarskoj. Takođe, istom prilikom je Stahovski rekao i da Vladimir Putin nema namjeru da stane već da će poslije Ukrajine napasti ostale evropske zemlje. Po podacima na internetu, Sergej je učestvovao u borbama za Bahmut, strateški veoma važan grad koji Rusi dugo nisu mogli da osvoje.