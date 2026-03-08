Zrinjski nastavio trku za banjalučkim Borcem: Rezervisti kasno probudili Radnik u Mostaru

Fudbaleri Zrinjskog upisali su novu, 15. pobjedu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i smanjili zaostatak za vodećim Borcem iz Banjaluke na šest bodova.

U posljednjoj utakmici 24. kola šampionata BiH, mostarski Zrinjski je u nedjelju zabilježio novu pobjedu i to nad Radnikom iz Bijeljine.

ZRINJSKI - RADNIK 2:1 (1:0)

Bila je to igra "mačke i miša" većim dijelom meča na stadionu "Pod Bijelim brijegom", da bi trener gostiju Duško Vranešević poslije dvostrukog zaostatka napravio izmjene, koje su podigle sembersku ekipu, ali dovoljno samo za častan poraz, 11. u sezoni.

Od početka meča u Mostaru, kao što se i očekivalo, "plemići" su krenuli po pogodak i u nekoliko navrata je Tomi Jurić, koji je u prethodnom kolu protiv Željezničara na "Grbavici" zabilježio het-trik, bio pred golom Radnika, ali nije bio efikasan.

Ipak, domaći fudbaleri su stigli do prednosti u 31. minutu nakon lijepe akcije.

Karlo Abramović je prošao po desnoj strani i odlično uposlio Antonija Ilića, kojem je samo preostalo da ubaci loptu u nebranjeni dio mreže biljeljinske ekipe - 1:0.

Mogli su Mostarci da udvostruče prednost u 38. minutu, međutim udarac Ambramovića je izblokiran.

Gosti iz Bijeljine nisu napravili ništa u prvom dijelu susreta "Pod Bijelim brijegom" - nijednom nisu šutirali prema gola ni u okvir gola.

Početkom drugog dijela domaći su promašili dvije odlične prilike prije 55. minuta kada je sarajevski sudija Nihad Ljajić, na poziv iz VAR sobe pokazao na bijelu tačku za Zrinjski zbog prekršaja nad Ilićem.

Siguran sa "kreča" bio je Tomi Jurić iako je golman Radnika Dušan Marković pogodio stranu gdje će šutirati napadač Mostaraca - 2:0.

Bio je to četvrti pogodak Jurića u njegovom trećem nastupu za "plemiće" otkako je zimus stigao iz slovenačkog Kopra.

Izabranici Duška Vraneševića su tek poslije drugog primljenog gola počeli da igraju u Mostaru, napravljene su izmjene - ušli su Sami Faraž, Njegoš Kupusović i Danilo Teodorović, pa su u 70. minutu kreirali i prvu priliku ispred Gorana Karačića.

Upravo se rezervista Radnika Teodorović našao u odličnoj šansi iskosa sa desne strane, gađao je s 10-ak metara suprotan ugao, ali je za malo bio neprecizan.

Šansu ali na drugoj strani u 75. minutu propustio je i Toni Majić nakon kornera, pogodivši samo spoljni dio mreže.

Radnik je u 81. minutu ipak uspio da smanji rezultat zahvaljujući odličnom Teodoroviću, koji je prošao po desnoj strani i ubacio u peterac, a tamo je loptu ubacio u mrežu Kupusović - 2:1.

Ostalo je još vremena za tim iz Bijeljine da pokušaju eventualno da izbore bod u Mostaru, ali u 89. minutu se povrijedio Kupusović, pa je Radnik do kraja igrao sa desetoricom u polju i Zrinjski je bez većih problema sačuvao bodove.

ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Barišić, Savić, Dujmović, Memija, Đurasek, Lagumdžija, Ilić, Abramović, Jurić. Trener: Igor Štimac

RADNIK: Marković, Ćosić, Đurić, Markovina, Fongain, A. Marković, Hrvanović, Agjemang, Gorzi, Črnko, Desouza. Trener: Duško Vranešević









