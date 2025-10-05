logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bivša NFL zvijezda izbodena u centru grada: Hitno hospitalizovan, poznato u kakvom je stanju

Bivša NFL zvijezda izbodena u centru grada: Hitno hospitalizovan, poznato u kakvom je stanju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

NFL igrač Mark Sančez izboden je na ulicama Indijanapolisa.

NFL igrač Mark Sančez izboden na ulicama Indijanapolisa Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Čuveni igrač američkog fudbala Mark Sančez (38) izboden je u Indijanapolisu i nalazi se u bolnici gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, ali njegovo stanje je stabilno. Bivši NFL kvoterbek je u noći između petka i subote hospitalizovan.

Policija je poslije ponoći primila poziv da su dvije osobe povrijeđene u centru Indijanapolisa, jedna od njih bila je i bivša NBF zvijezda. Sančez je hitno prevezen u lokalnu bolnicu u kritičnom stanju, ali kako su kasnije javili tamošnji mediji - njegovo stanje je stabilno. Trenutno još nije poznato kako je došlo do incidenta.

Sančez se nalazio u gradu zbog obaveza voditelja u emisiji na Foks sportu i trebalo je da komentariše utakmicu Koltsa i Las Vegas Rejdersa. Međutim, sve je prekinula strašna scena u kojoj su dvojica muškaraca zadobila povrede, jedan posjekotine, drugi ubodne rane.

Nakon incidenta oglasila se i televizija na kojoj je Sančez imao angažman: "Duboko smo zahvalni medicinskom timu na njihovoj izuzetnoj brizi i podršci. Naše misli i molitve su uz Marka i molimo sve da poštuju njegovu i privatnost njegove porodice tokom ovog perioda."

Ko je Mark Sančez?

Sančez je ostavio sportski trag tako što je dugi niz godina igrao američki fudbal, punih 10 sezona. Igrao je na poziciji kvoterbeka, a tokom karijere branio je boje Njujork Džetsa (2009–2013) za koji je draftovan kao peti pik, Filadelfija Iglsa (2014–2015), Dalas Kauboja (2016), Čikago Bersa (2017) i Vašington Redskinsa (2018). Potom je karijeru završio 2019. i od tada se bavi komentatorskim poslom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

NFL

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC