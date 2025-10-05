Bivša NFL zvijezda izbodena u centru grada: Hitno hospitalizovan, poznato u kakvom je stanju

NFL igrač Mark Sančez izboden je na ulicama Indijanapolisa.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Čuveni igrač američkog fudbala Mark Sančez (38) izboden je u Indijanapolisu i nalazi se u bolnici gdje su mu konstatovane teške tjelesne povrede, ali njegovo stanje je stabilno. Bivši NFL kvoterbek je u noći između petka i subote hospitalizovan.

Policija je poslije ponoći primila poziv da su dvije osobe povrijeđene u centru Indijanapolisa, jedna od njih bila je i bivša NBF zvijezda. Sančez je hitno prevezen u lokalnu bolnicu u kritičnom stanju, ali kako su kasnije javili tamošnji mediji - njegovo stanje je stabilno. Trenutno još nije poznato kako je došlo do incidenta.

Sančez se nalazio u gradu zbog obaveza voditelja u emisiji na Foks sportu i trebalo je da komentariše utakmicu Koltsa i Las Vegas Rejdersa. Međutim, sve je prekinula strašna scena u kojoj su dvojica muškaraca zadobila povrede, jedan posjekotine, drugi ubodne rane.

Nakon incidenta oglasila se i televizija na kojoj je Sančez imao angažman: "Duboko smo zahvalni medicinskom timu na njihovoj izuzetnoj brizi i podršci. Naše misli i molitve su uz Marka i molimo sve da poštuju njegovu i privatnost njegove porodice tokom ovog perioda."

Ko je Mark Sančez?

Sančez je ostavio sportski trag tako što je dugi niz godina igrao američki fudbal, punih 10 sezona. Igrao je na poziciji kvoterbeka, a tokom karijere branio je boje Njujork Džetsa (2009–2013) za koji je draftovan kao peti pik, Filadelfija Iglsa (2014–2015), Dalas Kauboja (2016), Čikago Bersa (2017) i Vašington Redskinsa (2018). Potom je karijeru završio 2019. i od tada se bavi komentatorskim poslom.