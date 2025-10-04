logo
Amerika se oprašta od čuvenog NFL igrača: Džouns iznenada preminuo u 39. godini

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši igrač američkog fudbala Artur Džouns iznenada je preminuo u 39. godini. Uzroci smrti još uvijek nisu poznati...

NFL preminuo Artur Džouns Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Tragedija je potresla Ameriku, preminuo je Artur Džouns (39). Čuveni američki fudbaler i osvajač titule NFL Superbola sa Baltimor Rejvensima iznenada je preminuo. Uzroci smrti za sada nisu saopšteni i čeka se više informacija o tome.

Informaciju su potvrdili upravo Rejvensi koji su imali emotivan oproštaj od čovjeka koji je imao ogromne zasluge za titulu. Svi u klubu su šokirani saznanjem o njegovoj smrti.

"Samo njegovo prisustvo bilo je poklon za sve nas. Imao je veliki, zarazan osmijeh i zaraznu energiju. Uvijek je bio pozitivan i podizao je raspoloženje svih. Bio je divan, vaspitan, pun entuzijazma. Uvijek je pokazivao ljubav prema porodici, saigračima, prijateljima. Šaljemo poruke saučešća njegovim najbližima", navodi se u saopštenju Rejvensa.

Džouns je karijeru počeo 2010. godine kada je odabran u petoj rundi kao 157. pik. Igrao je za Baltimor Rejvense, Indijanapolis Koltse i Vašington Redskinse. Njegov brat je Džon Džouns koji važi za jednog od najboljih boraca u istoriji UFC-a. Mlađi brat Čelndler Džouns je takođe u NFL-u i sa Nju Inglandom je osvojio Superbol.

