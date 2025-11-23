logo
Haos na koledžu uznemirio svijet: Igrač nožem ubo dvojicu saigrača

Haos na koledžu uznemirio svijet: Igrač nožem ubo dvojicu saigrača

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Strašna vijest potresla je NCAA ligu u američkom fudbalu

Igrač univerziteta Alabama ubo saigrače Izvor: Shuterstock

Zabrinjavajuća vijest dolazi iz NCAA, tačnije sa Univerziteta Alabama u Birmingemu. Prema saznanjima ESPN-a, jedan fudbaler UAB-a napao je dvojicu svojih saigrača nožem u okviru trening-centra, samo nekoliko sati prije utakmice protiv Južne Floride.

Napadač, čiji identitet nije saopšten, odmah je priveden, dok su povrijeđeni igrači hitno transportovani u bolnicu. Njihovo stanje je stabilno, saopštila je univerzitetska uprava, koja nije otkrila imena učesnika incidenta. 

Uprkos svemu, UAB neće odlagati meč i ekipa će izaći na teren u zakazano vrijeme. Istraga je u toku, a iz koledža poručuju da im je bezbjednost studenata apsolutni prioritet.

američki fudbal

