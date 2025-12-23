logo
Afrički kup nacija: Napadač Lestera slavio gol, pa zamalo slomio vrat (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Napadač nacionalne selekcije Zambije Patson Daka mogao je ozbiljno da nastrada zbog pokušaja da spektakularno proslavi pogodak u meču sa Malijem.

patson daka zamalo slomio vrat dok je slavio Izvor: X/ThaEuropeanLad/Printscreen

Malo je reći da se na Afričkom kupu nacija dešavaju čudne stvari. Svake godine vidimo svašta na ovom prvenstvu, pa smo tako sada vidjeli i da je Patson Daka mogao ozbiljno da povrijedi vrat i kičmu. Kako? Prilikom proslave gola!

Napadač Lestera je svom timu donio bod u 92. minutu utakmice izjednačivši rezultat protiv Malija, koji je vodio golom Jasine Sinajoka u prvom poluvremenu.

A onda je riješio da to proslavi.

Napravio je salto, ali je tokom izvođenja te akrobacije loše procijenio svoj let, pa je udario glavom pravo na zemlju. Pogledajte kako je to izgledalo:

Šta se dešava na Kupu nacija?

Prvog dana takmičenja Maroko je na otvoranju savladao Komorska Ostrva sa 2:0, a onda je Egipat dobio Zimbabve 2:1. Južna Afrika je istim rezultatom bila bolja od Angole, a u utorak je Demokratska republika Kongo dobila Benin 1:0. Trenutno selekcija Senegala protiv Bocvane vodi sa 2:0 i ide ka pobjedi. 

(MONDO)

Tagovi

Afrički Kup nacija

