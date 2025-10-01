logo
Sudija napravio haos usred meča Danila Medvedeva: ATP morao da se oglasi i da se pravda

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Danil Medvedev dobio je upozorenje sudije usred meča, a posle svega toga se oglasio ATP i priznao veliku grešku...

Sudija opomenuo Danila Medvedava zbog nezalaganja Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danil Medvedev bio je primoran da preda meč na turniru u Pekingu i to u polufinalu. Morao je zbog problema sa povredom da odustane u trećem setu na meču protiv Lernera Tijena (Amerika). U tim momentima nastao je potpuni haos na terenu pošto je sudija Adel Nur odlučio da mu da zvaničnu opomenu zbog "nezalaganja".

Medvedev je ostao u šoku, nije mogao da vjeruje šta sudija radi u momentima dok se borio da stoji na nogama i da uopšte nastavi da igra. Par minuta kasnije predao je meč Amerikancu, a zbog svega toga stigla je reakcija iz ATP. Pravdali su se i objasnili kratko "da je sudija napravio grešku, da nije trebalo da ga opomene i da neće biti kažnjen".

Rus je dobio prvi set sa 7:5, pa je izgubio drugi sa 7:5, a onda je u trećem bilo 4:0 za Tijena kada je Medvedev prišao mreži i objasnio da ne može da nastavi. U finalu Amerikanac nije imao šanse protiv Janika Sinera koji ga je rutinski dobio (6:2, 6:2).

