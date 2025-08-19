logo
Rus najavio potpuni haos: "Bojkotovaću te mečeve, ne pada mi na pamet da igram tad"!

Autor Nemanja Stanojčić
Danil Medvedev najavio je da planira da odbija da igra mečeve koji budu počinjali u 11 sati. Tvrdi da će svaki od tih mečeva da preda...

Danil Medvedev planira da preda jutarnje mečeve Izvor: David Inderlied / AFP / Profimedia

Danil Medvedev je u februaru napunio 29 godina i ima sezonu za zaborav. Žestoko se muči na terenu, ispao je iz top10, ne ide mu nikako. Poznat je ruski teniser kao neko ko nema problem sa tim da javno kaže ono šta misli, bez obzira kako neki drugi mogu to da protumače. Tako je i sada napravio haos pošto je najavio da će da bojkotuje mečeve koji budu počinjali u 11 sati.

"Pričao sam sa svojim timom i rekao sam im 'Slušajte, kada napunim 35 godina, bojkotovaću mečeve koji se igraju u 11 ujutru'. Stvarno to kažem, neću da igram, predaću ih. Objasniću da sam se uspavao, da se nisam probudio na vrijeme. Izvinite", rekao je Medvedev u izjavi za britanski "Gardijan".

Očigledno je da nije jutarnja osoba i neko kome prija tako nešto, voli da odspava duže.

"Po mom mišljenju, 11 sati za meč je previše rano. Morate da se probudite oko 6.30 ujutru. Ako igrate u večernjem terminu onda ustajete oko 9 ujutru. To mijenja cijelu perspektivu meča. Sa mentalnog aspekta, to je baš ludo", zaključio je Medvedev.

"Smeta lažni početak meča"

Izvor: Profimedia/JBAutissier/Panoramic

Sa njim se slažu i neki drugi teniseri i teniserke. Među njima je i njegov sunarodnik Karen Hačanov koji je objasnio da mu mnogo smeta "lažni početak meča". Misli na raspored u kom meč na primjer počinje u 15 časova, a onda dođe do odlaganja jer prethodni meč nije završen na vrijeme ili postoji neki razlog za odlaganje.

"Teško je da se probudiš ponovo. Recimo, odradite pripremu za meč, puni ste adrenalina, spremni da izađete na teren i onda odjednom - igra se još jedan set. Onda razmišljate da li da odete da jedete ili možda da se vratite da spavate. Ili da gledate telefon, da gledate u plafon, igrate karte sa timom, šta god. Postoje momenti kada ne znate šta da radite", iskren je Hačanov.

