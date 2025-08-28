Danil Medvedev kažnjen zbog nedoličnog ponašanja

Ruski teniser kažnjen je na US openu.

Danil Medvedev sve češće je u centru zbivanja zbog skandala na meču ili poslije meča, a sve manje zbog tenisa kroz koji se proslavio. Bivši prvi teniser svijeta ispao je u prvom kolu US opena, pošto je Benžamin Bonzi bio bolji od njega 3:2 (6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4). Međutim, meč je obilježio toliki broj skandala da je Medvedev na kraju kažnjen zbog nepristojnog ponašanja.

Ruski teniser moraće da plati 42.500 dolara zbog nesportskog ponašanja i zloupotrebe reketa, odnosno izliva bijesa na US openu. Kazna koju je Medvedev dobio je skoro 40 posto od 110.000 dolara koliko je Rus dobio od nagradnog fonda. Kada se kazne podijele - 30.000 će morati da plati na konti nesportskog ponašanja, a 12.500 dolara zbog zloupotrebe reketa.

Bonzi je imao meč loptu i dok se pripremao za drugi servis fotograf je ušao na teren, zbog toga je sudija dodijelio Francuzu ponovo prvi servis, a to je izazvalo zapanjujući bes kod Medvedeva. Prišao je Rus kako bi uputio nekoliko riječi sudiji i tom prilikom izgovorio je: "Jesi li muškarac? Jesi li muškarac? Zašto se treseš?", vikao je Medvedev.

"On želi da ide kući, ljudi, ne sviđa mu se ovdje. Plaćen je po meču, a ne po satu", dodao je Rus. Potom je više puta ponovio:

"Šta je rekao Rajli Opelka", upitao je sudiju i tom prilikom milsio je na poziv Amerikanca da se suspenduje sudija koji mu je dodijelio kaznu zbog sukoba sa gledaocem.

I tu nije bio kraj, pošto je Bonzi prijetio da će napustiti teren i tražio je da se Rus diskvalifikuje. Na kraju, Francuz je uspio da slavi u pet setova.

Andrej Rubljov je ponudio pomoć

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Poslije izliva bijesa kakav je Danil Medvedev imao na terenu, njegov prijatelj i kum Andrej Rubljov ponudio mu je pomoć.

"Ako želi da se promijeni i ako mu je potrebna pomoć, ima mene, mnogo drugih prijatelja i porodicu koji će mu pomoći. Ali to je njegov život i njegova je odluka šta treba da uradi."

"Mislim da mu je potrebno malo vremena jer je to bio težak poraz, ali ću mu poslati poruku. Godina koju je imao na grend slemovima nije bila laka. On se drži izuzetno visokih standarda. Muči se i muči se da se suoči sa izazovima, zar ne? Muči se da se suoči sa ranom fazom poraza i sa momcima za koje smatra da bi trebalo da ih pobijedi. Pojavljuje se druga strana. Nadam se da ću ga vidjeti kako igra na nivou na kojem je sposoban. Bio je to izuzetno težak period", rekao je Rubljov.

