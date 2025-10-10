Meč Medvedeva stao zbog žene iz publike: Rus obezbijedio polufinale Šangaja, ali nije moglo bez skandala

Danil Medvedev obezbijedio je plasman u polufinale Mastersa u Šangaju.

Danil Medvedev obezbijedio je polufinale mastersa 1000 u Šangaju, nakon što je u susretu sa Aleksom de Minorom bio bolji i trijumfovao 2:0 (6:4, 6:4). Naravno, bio je ovo još jedan meč u kojem je ruska zvijezda učestvovala a koji je bio praćen nekim neočekivanim dešavanjem. Istini za volju, Medvedev ovog puta nije bio kriv, već je šou preuzela gospođa iz publike.

Medvedev je uspio da dođe do vrlo lakog brejka od 40:0 i tako povede 3:2, što mu je kasnije omogućilo da ostvari i pobjedu u setovima. Mada rezultat možda ukazuje da je meč tekao mirno, to, ipak, nije bio slučaj. Pri svakom poenu vodila se velika borba, po nekoliko puta su obojica imali šansu da dođu do brejka, ali je uvijek onaj na servisu uspio da odoli pritisku.

Nešto manje borbe vidjeli smo u drugom setu, pošto su obojica sa uspjehom uspijevala da zadrže servise, tako da je Medvedev tek u finišu drugog seta uspio da oduzme servis rivalu. Poveo je 40:15, De Minor je smanjio, ali je Medvedev sačuvao prednost i poveo 5:4, a onda i svojim servisom obezbijedio pobjedu i zakazao susret u kojem će mu rival biti Artur Rinderkneš.

Ono što je meč obilježilo bio je prekid u prvom setu, pri rezultatu 4:2 za Medvedeva. Tada je na tribinama uslijedilo komešanje, a onda i glasno zahtjevanje publike da se jedna gospođa izbaci sa terena. Meč nije mogao bit nastavljen, već je sudija pozvao igrače kako bi im objasnio da među publikom postoji problem, a nadležni su vrlo brzo uspjeli da riješe koškanje navijača.

Nije do kraja bilo jasno zbog čega je publika insistirala da gospođa napusti teren. Jedino je poznato da je u pitanju dobacivanje, koje je očigledno nerviralo navijače. Nakon riješenog incidenta, sudija Reno Lihtenštajn po nastavku meča ponovo je obavijestio prisutne da se suzdrže od glasnih komentara.

