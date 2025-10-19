logo
"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veliki uspjeh za Danila Medvedeva koji je poslije 882 dana (ili 29 mjeseci) podigao trofej.

Danil Medvedev osvojio turnir nakon 29 mjeseci Izvor: Twitter/@kr9ptonlul/Screenshot

Danil Medvedev osvojio je prvu titulu poslije skoro tri godine. Preciznije, Medvedev je 29 mjeseci bio bez ijednog pehara, što je zaista porazno za nekadašnjeg broja jedan i još uvek jednog od najboljih na svijetu, da bi ove nedjelje u Almatiju prekinuo crni niz.

Medvedev je poslije dva i po sata borbe savladao Korentana Mutea 2:1 (7:5, 4:6, 6:3) i tako svoj odličan niz u Kazahstanu okončao trijumfalno.


Ne radi se o naročito velikom turniru (ATP 250), ali će sigurno mnogo značiti Medvedevu da dobije na samopouzdanju koje mu je falilo u prethodnom periodu, posebno nakon debakla na grend slemovima ove godine gdje nijednom nije prolazio prvo kolo i zato je ozbiljno pao i na ATP listi.

Nakon promjene trenera bilo je naznaka da je Medvedev krenuo uzlaznom putanjom, posebno na turneji u Aziji gde je zaustavljan u polufinalima Pekinga i Šangaja, da bi u Almatiju dobijao Voltona, Marožana, Dakvorta i Mutea.


"Želim da se zahvalim svojoj porodici. Prvi put sam osvojio turnir zajedno sa svoje dvije ćerke i suprugom, tako da je zaista lijepo osvojiti titulu na taj način. Ova titula je u čast moje druge ćerke Viktorije, jer sam prvu titulu osvojio kada se rodila moja prva ćerka Alisa - ta je bila za nju, a ova je za Viktoriju", rekao je Danil Medvedev.

Ovo je inače Medvedevu sada 21. titula u karijeri i vidjećemo da li pobjeda u Almatiju znači da se vraća na stare staze slave ili je samo kratkotrajni bljesak u pitanju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Danil Medvedev Tenis teniseri

