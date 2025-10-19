"Najluđi" teniser prekinuo crni niz dug 882 dana!

Veliki uspjeh za Danila Medvedeva koji je poslije 882 dana (ili 29 mjeseci) podigao trofej.
Danil Medvedev osvojio je prvu titulu poslije skoro tri godine. Preciznije, Medvedev je 29 mjeseci bio bez ijednog pehara, što je zaista porazno za nekadašnjeg broja jedan i još uvek jednog od najboljih na svijetu, da bi ove nedjelje u Almatiju prekinuo crni niz.
Medvedev je poslije dva i po sata borbe savladao Korentana Mutea 2:1 (7:5, 4:6, 6:3) i tako svoj odličan niz u Kazahstanu okončao trijumfalno.
FIRST TITLE SINCE ROME 2023!— Tennis TV (@TennisTV)October 19, 2025
Daniil Medvedev beats Moutet and ends his 882-day title drought!#AlmatyOpenpic.twitter.com/bOYNYGVFME
Ne radi se o naročito velikom turniru (ATP 250), ali će sigurno mnogo značiti Medvedevu da dobije na samopouzdanju koje mu je falilo u prethodnom periodu, posebno nakon debakla na grend slemovima ove godine gdje nijednom nije prolazio prvo kolo i zato je ozbiljno pao i na ATP listi.
Nakon promjene trenera bilo je naznaka da je Medvedev krenuo uzlaznom putanjom, posebno na turneji u Aziji gde je zaustavljan u polufinalima Pekinga i Šangaja, da bi u Almatiju dobijao Voltona, Marožana, Dakvorta i Mutea.
Daniil Medvedev walking over to his wife and his daughters after winning his first title in 29 months— The Tennis Letter (@TheTennisLetter)October 19, 2025
pic.twitter.com/Yj3LFoTvw3
"Želim da se zahvalim svojoj porodici. Prvi put sam osvojio turnir zajedno sa svoje dvije ćerke i suprugom, tako da je zaista lijepo osvojiti titulu na taj način. Ova titula je u čast moje druge ćerke Viktorije, jer sam prvu titulu osvojio kada se rodila moja prva ćerka Alisa - ta je bila za nju, a ova je za Viktoriju", rekao je Danil Medvedev.
Ovo je inače Medvedevu sada 21. titula u karijeri i vidjećemo da li pobjeda u Almatiju znači da se vraća na stare staze slave ili je samo kratkotrajni bljesak u pitanju.
