Đoković može da se vrati na treće mjesto: Dva uslova su neophodna da bi pretekao Sašu

Novak Đoković može da se vrati na treće mjesto na ATP listi i za to su potrebna dva uslova.

Novak Đoković može da se vrati na treće mjesto na ATP listi. Šanse za to postoje i veoma su realne. Da bi do toga došlo potrebno je da se ispune dva uslova. Jedan direktno zavisi od najboljeg tenisera svih vremena, a to je da u četvrtfinalu pobijedi Lorenca Muzetija (Italija).

Ako napravi taj korak i u srijedu savlada Italijana po jubilarni 10. put u njihovom 11. okršaju, onda će navijati za Karlosa Alkaraza. Da, drugi uslov je da Španac pobijedi Sašu Zvereva u polufinalu. Ako se te dvije stvari dogode, Nijemac će izgubiti bodove jer je prošle godine igrao u finalu i Novak će ga preteći. Isto važi i za Muzetija koji bi pobjedom mogao da dođe do najboljeg ranga u karijeri.

Naravno, ne treba zaboraviti i da Novaku renking u ovom momentu nije prioritet i da ne obraća previše pažnje na to. Isto tako, neophodno je istaći i koliko je dobar renking značajan za turnire i za sam žrijeb. Uostalom, vidjeli smo to baš ovdje u Melburnu gdje je izbjegao paklen žrijeb zbog toga što je bio četvrti nosilac.

Možda po rangu prošle godine nije bio treći na svijetu, ali je po rezultatima i svemu urađenom bio jedini koji je parirao Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu na najvećim turnirima. Igrao je četiri polufinala na slemovima...