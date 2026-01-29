logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Aleksandra Krunić u finalu Australijan opena: Obukla fudbalski dres i ispisala istoriju

Aleksandra Krunić u finalu Australijan opena: Obukla fudbalski dres i ispisala istoriju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Uspjeh karijere za Aleksandru Krunić koja je izborila finale Australijan opena u ženskom dublu.

Aleksandra Krunić u finalu ženskog dubla na Australijan openu Izvor: EPA/Sander Koning

Srpska teniserka Aleksandra Krunić uspjela je da se plasira u finale Australijan opena u ženskom dublu. Ona je sa svojom partnerkom Anom Danilinom iz Kazahstana pobedila brazilsko-kanadski tandem Dabrovski i Stefani, i to posle velike borbe u tri seta - 7:6, 3:6, 6:4.

Biće ovo prvo finale Australijan opena za Krunićevu, koja je prošle godine igrala i u finalu Rolan Garosa isto sa Danilinom, a na putu ovog uspjeha nizale su iznenađenja. Prije nego što su izbacile pete nositeljke, Gabrijelu Dabrovski i Luisu Stefani, mora se istaći i da su Krunićeva i Danilina bile bolje i od najboljeg ženskog dubla koji čine Katerina Sinjakova i Tejlor Taunzend. Za titulu na grend slemu boriće se protiv boljeg iz duela Mertens-Šuai i Šibahara-Zvonareva.

Inače, Aleksandra Krunić je na teren izašla u dresu Srbije na kome je pisalo "Stefanović", a u pitanju je bila posveta fudbalerki Srbije Dejani Stefanović koja je nedavno doživjela težu povredu.

Finale je inače na programu u subotu, ali termin još nije poznat i tek kasnije će biti saopšten.

Tagovi

Australijan open Tenis Aleksandra Krunić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC