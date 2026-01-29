Aleksandra Krunić u finalu Australijan opena: Obukla fudbalski dres i ispisala istoriju

Uspjeh karijere za Aleksandru Krunić koja je izborila finale Australijan opena u ženskom dublu.

Izvor: EPA/Sander Koning

Srpska teniserka Aleksandra Krunić uspjela je da se plasira u finale Australijan opena u ženskom dublu. Ona je sa svojom partnerkom Anom Danilinom iz Kazahstana pobedila brazilsko-kanadski tandem Dabrovski i Stefani, i to posle velike borbe u tri seta - 7:6, 3:6, 6:4.

Biće ovo prvo finale Australijan opena za Krunićevu, koja je prošle godine igrala i u finalu Rolan Garosa isto sa Danilinom, a na putu ovog uspjeha nizale su iznenađenja. Prije nego što su izbacile pete nositeljke, Gabrijelu Dabrovski i Luisu Stefani, mora se istaći i da su Krunićeva i Danilina bile bolje i od najboljeg ženskog dubla koji čine Katerina Sinjakova i Tejlor Taunzend. Za titulu na grend slemu boriće se protiv boljeg iz duela Mertens-Šuai i Šibahara-Zvonareva.

Inače, Aleksandra Krunić je na teren izašla u dresu Srbije na kome je pisalo "Stefanović", a u pitanju je bila posveta fudbalerki Srbije Dejani Stefanović koja je nedavno doživjela težu povredu.

Finale je inače na programu u subotu, ali termin još nije poznat i tek kasnije će biti saopšten.