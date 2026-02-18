Srpska i hrvatska legenda rame uz rame: Specijalan poklon i poruka koja je obišla region

Dušan Mandić i Ivan Rakitić učvrstili su svoje prijateljstvo.

Izvor: instagram/dusan.mandic3

Najbolji srpski vaterpolista Dušan Mandić objavio je fotografiju sa hrvatskom fudbalskom legendom Ivanom Rakitićem. Novopečeni penzioner poklonio mu je dres Hajduka sa posebnom porukom: "Za Dušana od srca, čestitam na svemu brate".

Zlatni "defin" je podijelio ushićenje zbog specijalnog poklona na društvenim mrežama i oduševio cijeli region.

"Uspjeh je ljepši kada se dijeli sa onima koji ga razumiju. Međusobno poštovanje koje pomjera granice. Trofeji govore sami za sebe, ali karakter još glasnije. Hvala ti - i van terena šampion", napisao je Mandić.

Inače, dar ima i simboličnu vrijednost, pošto je Rakitić upravo u dresu Hajduka rekao posljednje zbogom fudbalu gdje je ostavio veliki trag noseći dresove Bazela, Šalkea, Barselone i Sevilje.

Još uvijek je aktuelan uspjeh srpskih vaterpolista koji su konačno osvojili evropsko zlato, i to pred domaćom publikom. Ovo je bio način da legende jedna drugoj ukažu veliko poštovanje i pokažu kako prijateljstvo ne poznaje granice.

