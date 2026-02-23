VK Borac o huliganskom napadu na igrače: "Tišina republičkih institucija nije adekvatna, izostala je reakcija nadležnih"

Banjalučki klub se oglasio saopštenjem za javnost.

Vaterpolo klub Borac oglasio se saopštenjem za javnost povodom incidenta koji se dogodio u subotu, u blizini graničnog prelaza Rača.

Kombi u kojem su se nalazili mladi sportisti iz Banjaluke, koji su putovali na utakmicu Prve B lige Srbije, zasut je kamenicama. Razbijeno je nekoliko stakala te je ukradena jedna torba sa klupskom opremom, a prema do sada dostupnim informacijama, napad je izvršila nekolicina navijača sa obilježjima Crvene zvezde.

"Povodom napada na igrače Vaterpolo kluba "Borac" (Banja Luka), sportista našeg Grada i zemlje, koji su putovali na zvaničnu prvenstvenu utakmicu 1.B lige Srbije, osjećamo potrebu da se obratimo javnosti.

Naši sportisti su bez povoda bili žrtve brutalnog huliganskog napada u Republici Srpskoj, gdje je srećom došlo "samo" do lakših povreda i materijalne štete vozila kojim su putovali na utakmicu.

Želimo se zahvaliti svima koji su nam pružili podršku (organizacijama i licima), gradonačelniku i svim odbornicima našeg grada koji su stali uz nas.

Riječ je o mladim sportistima koji svojim radom, disciplinom i odricanjem predstavljaju naš grad i zemlju dostojanstveno i sa ponosom.

Smatramo da tišina republičkih institucija nije adekvatna i može ostaviti pogrešan utisak indiferentnosti. Izostala je javna reakcija nadležnih institucija Republike Srpske, uključujući Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, kao i najviših predstavnika republičkih vlasti.

Vaterpolo klub Borac nastavlja sa radom i takmičenjima. Povratak u bazen je najbolji odgovor na nasilje, ali bezbjednost naših sportista ostaje apsolutni prioritet", rečeno je iz kluba.

