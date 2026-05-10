Dimitris Janakopulos objavio snimak i izazvao haos: PAO poslao video Evroligi, ne miri sa porazom od Valensije

Panatinakos se žalio Evroligi poslije poraza od Valensije, sve sporne momente poslali u zvaničnom video snimku.

Košarkaši Valensije uspjeli su da vrate oba brejka Panatinaikosu u četvrtfinalnoj seriji Evrolige i majstorica u Španiji odrediće posljednjeg učesnika na Fajnal-foru. U Atini se ne mire lako sa porazom u četvrtoj utakmici, a veliku buru je ponovo podigao vlasnih atinskih "zelenih" Dimitris Janakopulos.

Iako je suspendovan na tri utakmice u Evroligi, ponovo se žali na suđenje i traži reakciju Evrolige. Panatinaikos je poslao zvanični video na adresu elitnog takmičenja i očekuje odgovor prije majstorice.

"Košarkaška pravila se mijenjaju tako brzo da često nismo informisani. Ovo često može izazvati iritaciju i frustraciju kod timova, a posebno kod navijača.“ To je slučaj poslije posljednje utakmice između Panatinaikosa i Valensije. Navijači i svi uključeni čekaju da vide kako će Evroliga protumačiti ove faze", napisao je Janakopulos i dodao:

"Mi, kao investitori u naše klubove i suvlasnici Evrolige, osjećamo obavezu prema organizaciji i učesnicima da edukujemo naše navijače kako bi mogli da se isprave kada pogriješe ili budu nepravedni. Panatinaikos je, kako je planirano, poslao zvanični video Evroligi i željno očekuje njen zvanični odgovor", navodi se u objavi uz video spornih situacija.

Kukao i Ataman

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman je prvo na poluvremenu rekao kako se u OAKA areni "dešavaju neke čudne stvari", da bi potom održao opširnu konferenciju za medije.

"Odgovoriću na vaša pitanja kasnije, prvo hoću nešto drugo da kažem. Znate da je juče njihov trener održao konferenciju za medije i rekao razne scenarije o trećem meču kada smo dobili isključujuće greške. Rekao je da sam na prve dvije utakmice dobio tehničke da bih promijenio utakmice i da su nam sudije poslije toga pomogle da dobijemo utakmice. Do sada kada sam oštro pričao sa sudijama, platio sam oko 35.000 evra kazne za sve to, ali kakve kazne je dobio on za to što je rekao da su nam sudije pomogle? Šta to znači? Da su nam sudije pomogle. Da li je kažnjen? Ne. Neću pričati o drugim stvarima. Gledali ste svi utakmicu. Jedina stvar o kojoj ću reći je da idem kući da gledam meč opet", rekao je Ataman i nastavio:

"Znam koje smo to tehničke greške pravili, gledaću snimak. Na poluvremenu sam rekao da za 25 godina moje trenerske karijere nisam vidio da se događaju ovako čudne stvari. Nikada do sad to nisam vidio. Mi smo dobili dvije utakmice tamo uz pomoć sudija, oni su dobili dvije utakmice ovdje, sudije su bile sjajne, divne, davale su tehničke mojoj klupi zbog toga što je jedan moj pomoćnik ustao. Na klupi Valensije oni svi stoje, njima ništa. Okej. Dobili su utakmice na fer način, mi idemo tamo da igramo peti meč. Vama svima sugerišem da idete da gledate utakmicu. Za tehnička pitanja sam spreman da dam odgovor", rekao je Ataman.

