Marko Nikolić je sa AEK-om osvojio titulu šampiona Grčke, nakon čega je uslijedilo spektakularno slavlje na stadionu. I na konferenciji za medije gdje je Nikolić "okupan".

Izvor: Youtuba/ ΕΡΤ Α.Ε./Printscreen

Srpski trener Marko Nikolić osvojio je šampionski pehar u Grčkoj sa AEK-om pošto je prethodne večeri bio bolji od Panatinaikosa (2:1) i više ne postoji ni teoretska šansa da Olimpijakos i PAOK mogu da stignu njegovu ekipu. Da stvar bude nevjerovatnija, gol za pobjedu "pao" je u 93. minutu preko Žoaa Marija i uslijedila je velika fešta.

Ne samo da su igrači i navijači slavili zajedno na stadionu, nego su u sve morali da "upletu" i Marka Nikolića koji je kao što znamo obično miran i povučen u ovakvim situacijama.

Vidi opis Ovako se slavi titula: Marko Nikolić znao kakvu zasedu su mu Srbi spremili Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EPA/ERDEM SAHIN Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: EPA/ANTONIO BAT Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: EPA/VICTOR LERENA Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: EPA/Kiko Huesca Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: EPA/Kiko Huesca Br. slika: 8 8 / 8

Dobro su to znali i fudbaleri grčkog kluba koji su spremali "zasjedu" i na kraju su upali na konferenciju za medije na kojoj su se javnosti obratili Marko Nikolić i gazda kluba Marijos Ilijopulos. Dok su pričali, fudbaleri AEK-a upali su u prostoriju i počeli da ih polivaju vodom, kao i da pjevaju i slave oko njih. Pogledajte kako je to izgledalo:

Marko Nikolić Izvor: Youtube/EPT A.E.

"Velike čestitke igračima. Zaslužili su to. Razlika od osam bodova sa još dvije utakmice do kraja je nešto jedinstveno u tako teškom prvenstvu. Čestitam svima u AEK-u koji svakodnevno rade - pomoćnicima, ekonomima, analitičarima, svima. Moram posebno da pohvalim Havijera i Kostasa, kao i naravno Marijosa Ilijopulosa, kome ova pobjeda mnogo znači. U potpunosti nas je podržao, novi je vlasnik i zaslužio je ovo. Titulu posvećujem našim nevjerovatnim navijačima koji su nas pratili svuda, i kod kuće i na strani. To je bilo nešto jedinstveno, gdje god da smo igrali, u Grčkoj i u inostranstvu. Ovaj uspeh posvećujem svojoj porodici i prijateljima - njih 30 je danas doputovalo iz Srbije da budu ovde", rekao je Nikolić.

Da li je vjerovao Nikolić da može do titule u prvoj sezoni? "Na trenerskoj klupi sam 25 godina. Bez vjere ništa nije moguće. Istovremeno, morate vrijedno i stabilno da radite da biste ostvarili ciljeve. Svaka godina ima uspone i padove. Poenta je da je ovaj tim pokazao stabilnost uprkos tim oscilacijama. Bitno je vratiti se. Da, vjerovao sam. To je bilo povezano sa napornim radom svih u klubu. Fudbal je timski sport. Koncept tima je svetinja. Imali smo moto: 'Borba, vjera, nikad ne odustaj'. Došao je iz srca i svi su ga prihvatili. Ta filozofija prožima funkcionisanje tima", dodao je.

Inače, zajedno sa njim titulu šampiona osvojili su i Luka Jović, Mijat Gaćinović i Marko Grujić, dok je zanimljivo da bi mogli da se nađu na putu Crvenoj zvezdi u kvalifikacijama za Ligu šampiona.