"Dođi, da te ljubim": Marko Nikolić brodovlasniku teškom 600 miliona evra ispunio životni san

Marko Nikolić je sa AEK-om osvojio titulu prvaka Grčke, ispunivši san brodovlasnika Marijosa Ilijopulosa, vrednog 600 miliona evra.

Izvor: MN Press/ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ/Eurokinissi Sports

Marijos Ilijopulos ljetos je kupio AEK iz Atine za 90 miliona evra, odnosno postao je vlasnik 85 odsto akcija kluba. Već tada je obećao navijačima da će klub vratiti na staze stare slave i da će se radovati šampionskoj tituli, međutim mnogi su sumnjali u njegove riječi kada nije pojurio neko "veliko evropsko trenersko ime" poput njegovih prethodnika.

Znamo da u Grčkoj obično "pate" od pozivanja trenera iz Španije, a odluka Ilijopulosa da angažuje Marka Nikolića mnoge je iznenadila. Danas mu aplaudiraju na hrabrosti i viziji.

AEK je pobijedio Panatinaikos 2:1 golom Žoaa Marija u 93. minutu i tako je na dva kola prije kraja postao prvak Grčke, 14. put u svojoj istoriji. To je inače treća titula za crno-žute u posljednjih osam sezona, dok su još od devedesetih čekali na procvat kluba i pitali se kada će doći njihovo vreme.

Za vrlo kratko vrijeme Ilijopulos je podigao atmosferu u klubu, izabrao prave ljude na prava mjesta - i do kraja je vjerovao u Nikolića i direktora Havijera Ribaltu koji je zajedno sa njim posložio ekipu. Zato su toliko dugo i slavili prethodne noći.

"Bilo je to nešto uzbudljivo i drugačije. Jedno je u teoriji kad to proživljavaš, a u praksi nešto sasvim drugo. Ja sam čvrsto vjerovao da ćemo osvojiti prvenstvo, zajedno sa svim ljudima koji su uz mene. Bio sam 90 odsto siguran. Nije preterivanje da to kažem. U svom životu, kada radim nešto, trudim se da to uradim što je moguće bolje, bilo da je riječ o poslu ili o mom hobiju, automobilskom sportu...", rekao je Ilijopulos na konferenciji za medije prije nego što su igrači "zalili" svog trenera.

"Nikolić je velika figura, i Havijer Ribalta je takođe velika figura. Igrači su ušli u proces koji je pokazivao šta mogu da urade. Mogli smo ove godine da budemo u finalu Konferencijske lige, jer nas je Rajo eliminisao zbog jedne situacije", dodao je bogati vlasnik AEK-a koji je obećao pojačanja Marku Nikoliću.

Inače, Ilijopulos je grčki brodovlasnik težak oko 600 miliona evra koji je prije dolaska u AEK postao i manjinski vlasnik Juventusa, a čitav život je zaljubljenik u crno-žute boje.