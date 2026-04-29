Luka Dončić propušta i narednu rundu plej-ofa, ako Lejkersi prođu dalje!

Los Anđeles Lejkersi izgleda neće moći da računaju na Luku Dončića ni u drugoj rundi plejofa. Ako prođu Hjuston na Šeja i Oklahomu idu bez najboljeg igrača.

Los Anđeles Lejkersi su bez Luke Dončića i Ostina Rivsa odlično počeli plejof, a iako se očekuje da se Rivs vrati, pitanje je kada će Dončić nazad na teren. Očekuje se zapravo da propusti i polufinalnu serijju NBA plejofa.

Trenutno protiv Hjustona Lejkersi vode 3:1 i uspjeva uz pomoć Markusa Smarta, Ruija Hačimure i ostalih saigrača Lebron Džejms da pobjeđuje. Ipak u polufinalu plejofa će mu trebati pomoć, a ta pomoć izgleda neće doći u vidu Luke Dončića. Sve su gore prognoze kada je zadnja loža slovenačkog košarkaša u pitanju, a kako je Oklahoma rutinski prošla sa 4:0 dalje serija između Lejkersa i Tandera bi mogla da počne vrlo brzo. Uvijek dobro obaviješteni Šems Čaranija najavio je da oporavak nije blizu.

"Vrlo je spor put do oporavka Luke Dončića. Očekuje se da ako Lejkersi pobijede Hjuston i prođu dalje Luka bude van terena i narednu plejof seriju. Još uvijek nema jasnog roka za njegov povratak trenutno. Polako radi više stvari na terenu, kao što je Džej Džej Redik i rekao, ali još uvijek ne radi sa ekipom", rekao je on.

Dončić je putovao u Španiju na posebne tretmane, pa je to između ostalog iskoristio da gleda meč Crvene zvezde i Real Madrida u Evroligi zajedno sa Novakom Đokovićem.

Koliko već nema Dončića i Rivsa?

Očekuje se da Rivs polako uđe u tim za petu utakmicu sa Hjustonom, a 27-godišnji košarkaš je propustio četiri nedjelje zbog povrede. Posljednji put je igrao protiv Oklahome početkom mjeseca, a to je i Dončiću posljednji meč ove sezone.

