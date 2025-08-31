Nakon poraza od šampiona Evrope, "zmajevi" opet izlaze na teren: BiH večeras igra sa Italijom

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč trećeg kola grupe C na Eurobasketu, protiv Italije.

Izvor: George Christophorou/IPA Sport / ipa-agency.net / imago sportfotodienst / Profimedia

Poslije dva uvodna kola Eurobasketa 2025, košarkaši BiH imaju polovičan učinak. "Zmajevi" su na otvaranju Evropskog prvenstva bili ubjedljivi protiv domaćina Kipra, a sinoć su poraženi od aktuelnog šampiona kontinenta Španije (67:88).

Samo dan nakon duela sa "furijom", izabranici Adisa Bećiragića ponovo će na teren. Večeras od 20.30 u Limasolu odmjeriće snage sa Italijom.

"Poraz protiv Španije je bio zaslužen, nismo radili ono što smo planirali. Sada treba da se spremimo za meč sa Italijom. Znam da to možemo i da smo za to trenirali mjesec i po. Možemo igrati protiv svakoga", poručio je bh. reprezentativac Amar Alibegović.

Isti učinak kao BiH imaju i Italijani. U prvom meču turnira bili su ubjedljivi protiv Gruzije 78:62, a onda su poraženi od Grčke 66:75.



