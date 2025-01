Sferopulos sa infuzije u Arenu, da nacrta pobjedu Zvezde: Vi morate da shvatite jedno kad je Beograd u pitanju!

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos je na konferenciji za medije imao zdravstvenih problema, a PR kluba Igor Vujičin otkrio je da je bio bolestan, pa čak i na infuziji prethodnih dana.

Crvena zvezda je pregazila Pariz u meču Evrolige, na kraju je bilo 85:69, a trener Janis Sferopulos je na konferenciji za medije istakao odbranu kao ključ pobjede. Nakon što je odgovorio na pitanja odmah poslije meča naglasio je da je tim posle prve četvrtine konačno zaigrao kako on očekuje.

Tokom konferencije se grćki stručnjak nekoliko puta zakašljao, a PR kluba Igor Vujičin otkrio je da je pred ovaj meč Sferopulos čak bio i na infuziji. Ipak dugo je i strpljivo odgovarao na pitanja novinara.

"Želim da čestitam igračima na pobjedi, igrali su protiv jako opasnog tima. Ali naša dobra odbrana je bila ključ pobjede. Uspjele smo da tim koji daje 86 poena po meču da samo 69 i zato smo pobedili. Taktički nismo bili dobri u prvoj četvrtini, uhvatili su nas u njihov ritam. U drugom poluvremenu smo korak po korak pobijedili. Kada ste dobri u odbrani, dolaze i laki poeni. Čestitam igračima, ali moramo da ostanemo skromni. Da nastavimo da budemo sve bolji u svim aspektivma u kojima možemo. Prije nego što završim moram da skinem kapu našim navijačima, Danas smo ih zaista osjetili na terenu. Bila je sjajna atmosfera. Imamo još dug put pred nama i želimo navijače uz nas u dobrim momentima kao danas, ali i u lošim", rekao je Janis Sferopulos na startu.

Na pitanje da li ga je Pariz iznenadio na startu kada je gostujući ti imao veliku seriju poena, odgovorio je odrično. Neke druge stvari su donijele prednost Parižanima na startu meča. "Ne mislim da su nas iznenadili, znamo kako igraju. Bili smo nervozni u napadu, to je napravilo nervozu i dalo im je lake poene u tranziciji. Moramo da igramo dobru odbranu, ali morate da igrate dobro i u napadu jer to može da vas poremeti. Kada smo bili bolji u napadu i odbrana je bila bolja", istakao je on.

Upitan je i za ulogu Kodija Milera-Mekintajera koji je odigrao sjajan meč, jedan od boljih od kada je stigao. "Što se tiče uloge Kodija Milera Mekintajera njegova uloga je bila odlična. Jedna od njegovih najboljih utakmica. Kontrolisao je tim jako dobro, on je naš glavni plejmejker i jako sam srećan što smo ga potpisali. Ovo je još jedna utakmica u kojoj je bio tu za nas. Zato smo ga otkupili, jer je dobar igrač", dodao je Sferopulos.

Sada dolazi raspored u kome će jedva izlaziti iz Beograda tim Janisa Sferopulosa. Do 6. februara i meča sa Albom u Evroligi samo će biti gosti Mornaru u ABA ligi.

"U pravu ste za raspored, ali kako vidite danas se u Evroligi lakše pobeđuje u gostima nego ranije. Prije 20 godina se uglavnom gubilo u gostima, sada nije tako. Mali detalji odlučuju o rezultatu. Naravno da želimo da odbranimo domaći teren. Najbitnija nam je sljedeća utakmica, sada protiv Dubaija", jasan je bio grčki stručnjak, a onda je odgovorio i na pitanje o Ognjenu Dobriću. "Pričao sam sa njim jutros na treningu. Nisam ga ubacio, ali on je u povratku poslije povrede i trebaju mu utakmice da uđe u ritam, ali danas nisam htio da rizikujem sa njim. Nije još u dobroj takmičarskoj formi, ali računam na njega."

Luka Mitrović nije igrao, iako je čekao 500. nastup u crveno-bijelom. "Nisam to znao, ali Luka će dobiti priliku. Što je meč išao više koristio sam igrače koji su više bili u skladu sa njihovim igračima."

Ipak ostali centri su odigrali sjajno. Filip Petrušev i Džoel Bolomboj su sjajno igrali odbranu na brzonogim bekovima rivala, stizali su Ti Džeja Šortsa i uspjevali da ga zaustave u prodorima ka košu. "To je velika prednost kada imate atletski moćne visoke igrače koji mogu da se brane protiv bekova. Mislim da sa Petruševom koji je došao usred sezone, uz Bolomboja i Luku i Džona Brauna koji mogu da čuvaju na perimetru to je velika prednost i mislim da nam takva odbrana daje puno".

Pred ovaj meč je potpisao novi ugovor i na tome se još jednom zahvalio upravi kluba. "Prvo želim opet da se zahvalim predsjedniku Drčeliću na novom ugovoru, kao i bivšem predsjedniku i upravi. Ovo pokazuje veliku stabilnost kluba, ali i za mene. Ovo pokazuje kontinuitet. Imamo program, imamo san za naš klub i želimo da nastavimo da ispunjavamo naše snove. Daćemo sve od sebe ove, ali i naredne godine."

Na kraju je dobio pitanje i zašto nekada djeluje da Crvena zvezda ove sezone bolje igra u gostima nego na svom terenu. Ima razloga i za to. "Morate ovo da shvatite,. kada igrate pred 25.000 ljudi pritisak je na vama. Kada ste u gostima, čak i ako izgubite to je poraz u gostima, Ali kod kuće osjećate veči pritisak. Ne smijemo tako da mislimo, moramo da uživamo u ovakvoj atmosferi i da se koncentrišemo samo na košarku. Kada se koncentrišemo samo na košarku nema tih misli", rekao je Sferopulos.