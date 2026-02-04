logo
"Niš odličan domaćin Svesrpskog kupa": Umičević predlaže da se ovaj grad pobratimi sa Banjalukom

"Niš odličan domaćin Svesrpskog kupa": Umičević predlaže da se ovaj grad pobratimi sa Banjalukom

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

U Nišu se ove sedmice igra Sverpski kup za rukometaše i rukometašice.

Niš Svesrpski kup bratimljenje sa Banjalukom Izvor: MONDO/M.Šolak

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević zahvalio se vodećim ljudima Grada Niš na više nego odličnom domaćinstvu Svesrpskog kupa za rukometaše i rukometašice.

"Želim da se zahvalim gradonačelniku, njegovom zamjeniku kao i vijećniku za sport na više nego odličnoj organizaciji kao i na ovako toplom dočeku. Nisam ni sumnjao da će biti drugačije, jer je Srbija naša majka i mi smo došli u svoju kuću. Svesrpski kup je više od sporta, ovo je i prilika za druženje i ova tradicija treba da se nastavi. Drago mi je što sam dobio poziv da prisustvujem rukometnoj utakmici Srbija - Litvanija, koja se igra u Nišu, 19. marta u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i sigurno je da ću doći. Pošto sam odbornik u gradskom parlamentu predložiću da se Banjaluka i Niš pobratime, posebno ako se zna da je tvorac moderne Banjaluke Svetislav Tisa Milosavljević rođeni Nišlija", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.

Izvor: Rukometni savez RS

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević takođe se zahvalio na prijemu i uopšte za organizaciju Svesrpskog kupa.

"Hvala na ovako lijepom dočeku kako za nas iz RS Srbije isto tako i za našu braću iz RS Republike Srpske. Sve je organizovano na najvišem nivou i ovo je samo početak uspješne saradnje sa Gradom Niš", rekao je Milivojević.

Zamjenik gradonačelnika Niša Luka Gašević lijepim riječima se obratio predsjedniku Rukometnog saveza Republike Srpske Marinku Umičeviću kao i ostalim članovima delegacije iz Srpske koji bili na prijemu.

"Vi ste prije svega dobro ljudi bez obzira dali dolazite iz Trebinja, Bileće, Foče, Banjaluke i drugih mjesta iz Republike Srpske. Drago mi je kada čujem od naše braće da su zadovoljni kako su dočekani u našoj sredini", istakao je Luka Gašević.

(mondo.ba)

Tagovi

niš Rukomet Svesrpski kup

