"Niš odličan domaćin Svesrpskog kupa": Umičević predlaže da se ovaj grad pobratimi sa Banjalukom

U Nišu se ove sedmice igra Sverpski kup za rukometaše i rukometašice.

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević zahvalio se vodećim ljudima Grada Niš na više nego odličnom domaćinstvu Svesrpskog kupa za rukometaše i rukometašice.

"Želim da se zahvalim gradonačelniku, njegovom zamjeniku kao i vijećniku za sport na više nego odličnoj organizaciji kao i na ovako toplom dočeku. Nisam ni sumnjao da će biti drugačije, jer je Srbija naša majka i mi smo došli u svoju kuću. Svesrpski kup je više od sporta, ovo je i prilika za druženje i ova tradicija treba da se nastavi. Drago mi je što sam dobio poziv da prisustvujem rukometnoj utakmici Srbija - Litvanija, koja se igra u Nišu, 19. marta u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i sigurno je da ću doći. Pošto sam odbornik u gradskom parlamentu predložiću da se Banjaluka i Niš pobratime, posebno ako se zna da je tvorac moderne Banjaluke Svetislav Tisa Milosavljević rođeni Nišlija", riječi su Marinka Umičevića, predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske.

Generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije Ivan Milivojević takođe se zahvalio na prijemu i uopšte za organizaciju Svesrpskog kupa.

"Hvala na ovako lijepom dočeku kako za nas iz RS Srbije isto tako i za našu braću iz RS Republike Srpske. Sve je organizovano na najvišem nivou i ovo je samo početak uspješne saradnje sa Gradom Niš", rekao je Milivojević.

Zamjenik gradonačelnika Niša Luka Gašević lijepim riječima se obratio predsjedniku Rukometnog saveza Republike Srpske Marinku Umičeviću kao i ostalim članovima delegacije iz Srpske koji bili na prijemu.

"Vi ste prije svega dobro ljudi bez obzira dali dolazite iz Trebinja, Bileće, Foče, Banjaluke i drugih mjesta iz Republike Srpske. Drago mi je kada čujem od naše braće da su zadovoljni kako su dočekani u našoj sredini", istakao je Luka Gašević.

