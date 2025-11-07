Tri najjača utiska Zvezdine evropske pobjede: Od Milojevića i Ivanića, preko 32.711 - svima je značilo

Tri najjača utiska sa meča Crvene zvezde i Lila u četvrtom kolu grupne faze Lige Evrope tiču se trenera Milojevića, kapitena Ivanića i svih onih koji su bili na stadionu.

Fudbaleri Crvene zvezde upisali su prvu pobjedu u ovoj sezoni Lige Evrope, pošto je na stadionu "Rajko Mitić" savladan francuski Lil (1:0). Mirko Ivanić je iznudio penal, Marko Arnautović pogodio sa bijele tačke, a Vladan Milojević nakon svega toga održao konferenciju za medije kakvu nikad nije.

Crvena zvezda sada ima četiri osvojena boda, ali i potpuno novu energiju na kojoj može da bazira samopouzdanje. Predstoje još četiri utakmice u Ligi Evrope, odnosno njenoj grupnoj fazi, a utisak je da bi dvije pobjede bile dovoljne da se obezbijedi još jedno evropsko proljeće. Nakon turbulentne jeseni to bi bio veliki uspjeh.

Ukoliko se to desi, Zvezdina pobeda protiv Lila biće ključni trenutak sezone za tim Vladana Milojevića. I zato treba analizirati najjače utiske sa tog meča, još jednog u kojem je (odlazeći) trener Crvene zvezde savladao neku od ekipa iz pet najboljih evropskih liga. Time je Milojević još jednom potvrdio svoje mjesto među najvećim trenerima u Zvezdinoj istoriji...

Koliko je značilo Vladanu Milojeviću?

Nakon meča nam je rekao da nije osjećao teret na svojim leđima i podsjetio nas da i neke od svojih najvećih pobjeda u karijeri nije burno proslavljao kao trener Crvene zvezde. Ipak, jasno je da ovaj meč nije bila tek jedna od utakmica u ritmu četvrtak - nedelja za trofejnog stručnjaka na klupi crveno-bijelih.

Prije meča je najavio da će Albert Rijera imati "skockanu ekipu" kad dođe u klub, poslije meča najavio da bi decembar mogao da stigne ranije, a pred novinarima je ponudio svoju ostavku i rekao da već u petak neće biti trener Zvezde, ako je to u interesu kluba. Nalet emocija koji smo tokom prethodnih dana vidjeli od Vladana Milojevića sasvim je normalan.

Ako je kraj, Vladan Milojević ne smije biti "osuđivan" što je želeo da bude zapamćen kao pobjednik. Donio je Crvenoj zvezdi najveće uspjehe u posljednjih skoro 35 godina, osvajao trofeje, pobjeđivao velikane i služio klubu - što je više puta istakao. Pobjeda protiv Lila je baš u toj kategoriji velikih uspjeha, kao još jedan pokazatelj navijačima da klub i danas živi na talasu koji je Milojević pokrenuo u ljeto 2017. godine.

Kako su reagovali igrači?

Ako bismo bili potpuno pošteni, mogli bismo da pričamo o velikom broju fudbalera Crvene zvezde koji ove sezone igraju ispod očekivanja. Možda i najbolji primjeri toga su Nemanja Radonjić na desnom i Mirko Ivanić na lijevom krilu. Obojica su i protiv Lila bili ispod očekivanja, daleko od konkretnog učinka i šanse da postignu gol. Ali... Obojica su imali kapitalnu ulogu u Zvezdinoj pobedi.

Nemanja Radonjić je poslije dugo vremena odigrao skoro cijeli meč jer je Zvezdi bilo izuzetno važno da on bude na terenu, a Mirko Ivanić je izborio penal koji je donio pobjedu srpskom šampionu. Reakcija Mirka Ivanića nakon što je vidio da sudija pokazuje na bijelu tačku, pa reakcija ispod istočne tribine kada je izašao iz igre i na kraju reakcija pred sjeverom kad je slavio pobjedu sa saigračima pokazuju koliko je Mirku bilo važno. Delije su ga častile skandiranjem dok je pravio polukrug oko terena nakon izmjene, a čini se da je njemu malo falilo da se slomi i zaplače - svjestan da je nakon nekoliko blijedih mjeseci jednim potezom počeo Zvezdino izvlačenje iz ozbiljne rezultatske krize.

Sličnu emociju vidjeli smo i na licu Marka Arnautovića. Najbolji strijelac reprezentacije Austrije, šampion Evrope sa Interom i veliki prijatelj pokojnog Siniše Mihajlovića ljubio je travu na Marakani kada je postigao gol, dizao na noge zapadnu tribinu nakon izmjene i poručio navijačima da ih voli najviše na svijetu. Nije Marko došao u Beograd da u poznim igračkim godinama "odrađuje" ugovor sa Zvezdom, došao je tu zbog emocija. Novca je bilo i na drugim krajevima svijeta.

Kada se na uloge Ivanića i Arnautovića doda sve ono što je prethodnih dana pričao Vladan Milojević, situacija je još jasnija. Rade Krunić je žurio sa oporavkom kako bi što prije uhvatio ritam, Aleksandar Katai se svako malo vraća iz povrede kako bi pomogao, a Bruno Duarte već dugo igra sa polomljenim prstom. Fudbaleri Crvene zvezde prepoznali su da je ovo trenutak u kojem su morali da se žrtvuju - i za to su nagrađeni.

Koliko publika vjeruje Zvezdi?

Prepoznali su to i navijači Crvene zvezde. Iako je na pola sata prije meča djelovalo da će tek oko 15 hiljada navijača posmatrati meč Crvene zvezde i Lila u četvrtom kolu grupne faze Lige Evrope, tribine stadiona "Rajko Mitić" fino su se popunile do početka utakmice. Saobraćajna gužva u Beogradu i prilično hladno vrijeme u glavnom gradu Srbije uticali su na to da se tribine pune i u uvodnim minutima, pa je na kraju gotovo 33 hiljade navijača posmatralo ovaj meč.

Zvanično, ovo je četvrti najgledaniji meč u četvrtom kolu Lige Evrope. Štutgart je na svom stadionu imao podršku 60.000 navijača protiv Fejnorda, meč Betisa i Liona gledalo je 55.836 navijača, a utakmicu Rendžers - Roma 41.847 gledalaca. Utakmicu u Beogradu između Crvene zvezde i Lila posmatralo je 32.711 navijača!

Imajući u vidu okolnosti u kojima se igrala utakmica, ovo uopšte nije loša posjeta na najvećem srpskom stadionu. Iako su igrači Crvene zvezde bili u nizu od četiri meča bez pobjede, publika je bila tu da im pomogne i pogura ih ka ostvarenju ciljeva. Ne može se ova situacija predstaviti navijačkim stihom "Vjetar u leđa da ti daje kada vjetra nestane", više je to bila odluka navijača da igrači ne ostanu sami na beogradskoj vjetrometini. A na Marakani vjetrovi znaju veoma hladno da duvaju.