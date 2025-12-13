Preminuo otac Zvezdana Terzića

Tužne vijesti za porodicu Terzić.

Izvor: MN PRESS

Preminuo je Jovan Terzić (1941), otac generalnog direktora Crvene zvezde i nekadašnjeg fudbalera Zvezdana Terzića.

Po informacijama koje prenose mediji, Jovan Terzić preminuo je u ranim jutarnjim časovima, nakon borbe sa zdravstvenim problemima koje je imao u posljednjem periodu.

Datum i mjesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Porodica Zvezdana Terzića porijeklom je iz Crne Gore, ali je nekadašnji fudbaler rođen u Vrbasu. Prve fudbalske korake napravio je u ekipi Njegoš iz Lovćenca, a nakon AIK-a iz Bačke Topole igrao je za OFK Beograd i grčku Kastoriju. Godinama je bio alfa i omega "Romantičara" sa Karaburme, zatim je bio predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, a već više od decenije je čelnik Crvene zvezde.