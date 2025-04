Lana Pudar odlazi u Ameriku!

Najbolja bh. plivačica odlučila da karijeru nastavi u SAD.

Izvor: Gian Mattia D'Alberto / Zuma Press / Profimedia

Lana Pudar nastaviće svoju plivačku karijeru u SAD.

Najbolja bh. plivačica od jeseni će se priključiti plivačkom univerzitetskom klubu Virdžinija, poznatom po vrhunskim treninzima i brojnim olimpijskim i svjetskim šampionima, a svoju odluku Pudar je saopštila na konferenciji za novinare u Olimpijskom komitetu BIH.

Lana će u SAD raditi sa Todom Desorbom, selektorom američke plivačke reprezentacije.

"Ovaj korak je nešto prirodno i logično što se dogodilo nakon posljednjih godina. Mislim da smo donijeli ispravnu odluku. Trener će mi biti selektor američke plivačke reprezentacije. Ovaj tim je pet godina zaredom državni prvak te je prepun zvijezda i vrhunskih plivačica i osvajačica najvećih medalja. One su sve vrhunske i već su pokazale da konstanto napreduju i to mi vidimo iz takmičenja u takmičenje. Mnogo mi znači što mogu i akademsku karijeru i obrazovanje nastaviti jer je ovo jedan od najboljih univerziteta u SAD tako da nijedan segment mog života neće ispaštati. Veliko hvala sponzorima i Olimpijskom komitetu BiH što ste uvijek za mene kad mi je to potrebno. Ovo je samo jedna korak na putu i nadam se da još mnogo tek slijedi", rekla je Lana Pudar.

Ona će nastaviti da pliva pod zastavom BIH, a to je potvrdio i njen dosadašnji trener Damir Đedović.

"Uspjeli smo ispregovarati da Lana Pudar ima jednak status u timu kao i najbolje američke plivačice, da bude dio svih kampova na koje idu američke plivačice, da ja kao njen trener imam pravo da budem dio tima, kako bih se dodatno edukovao sa najboljim američkim trenerima. I što je najbitnije, prihvatili su naš glavni uslov, a to je da Lana nastavlja plivati za Bosnu i Hercegovinu na svim velikim svjetskim takmičenjima. Za njih će plivati ligaška i univerzitetska takmičenja", rekao je Đedović.