Lana Pudar poklonila svjetsku bronzu za pomoć poplavljenima u BiH! (VIDEO)

Najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar pridružila se humanitarnoj akciji za žrtve poplava.

Izvor: Facebook/Pomozi.ba/screenshot

Mlada Mostarka je na humanitarnu aukciju udruženja "Pomozi.ba" stavila bronzanu medalju koju je osvojila na Svjetskom prvenstvu u plivanju.

"S obzirom na to da Lanina bronza ima veliku sentimentalnu vrijednost, ali i veliku vrijednost za Bosnu i Hercegovinu, nećemo postavljati početnu cijenu, već ćemo vama dopustiti da sami kreirate ponudu. Humanitarna aukcija trajaće do srijede u 12 sati, a nakon potvrde najveće ponude, Lana će lično uručiti medalju, onome ko ponudi najviše novca, kojim ćemo pomoći bh. građanima pogođenim poplavama. Ponude možete ostavljati u komentarima na našoj Fejsbuk stranici, sve do srijede u 12 sati", saopšteno je iz udruženja "Pomozi.ba".

Podsjetimo, Lana je bronzanu medalju osvojila na šampionatu svijeta u Abu Dabiju 2021. godine u disciplini 200 metara delfin.

"Takođe, osim medalje, na aukciju ću staviti i svoju potpisanu plivačku kapicu s kojom sam osvojila mnogo medalja i oborila brojne rekorde. Sav prihod od ove humanitarne akcije ići će ljudima pogođenim poplavama. Hvala vam unaprijed što ćete pomoći da zajedno pomognemo nekome", rekla je Lana Pudar u videu.

(MONDO)