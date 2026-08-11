Kiša zvijezda na nebu i pomračenje Sunca uzdrmaće sve: Glavne prognoze za vaš horoskopski znak

Kako će predstojeće djelimično pomračenje Sunca uticati na vaš horoskopski znak

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Meteorska kiša Perseida i djelimično pomračenje Sunca koji nas očekuju 12. avgusta 2026. Godine uzdrmaće, kako astrolozi predviđaju, sve horoskopske znakove.

Pomračenje Sunca je astronomski fenomen koji se dešava kada Mjesec prođe direktno između Zemlje i Sunca, blokirajući njegovu svjetlost. Predstojeće pomračenje je, međutim, djelimično – što znači da Sunce neće biti u potpunosti sakriveno, a procjenjuje se da će oko 91,4 odsto Sunca ostati skriveno iza Mjeseca.

Astrolozi smatraju da su pomračenja Sunca periodi velikih promjena, novih početaka i krupnih životnih prekretnica koje utiču i na lične i na kolektivne procese. One se često poklapaju sa definitivnim završetkom jedne faze i početkom druge, stavljajući u fokus teme koje zahtijevaju našu hitnu pažnju, donošenje odluka ili duboku preevaluaciju. Pošto se ovo pomračenje dešava u znaku Lava, glavni fokus biće na temama koje su neraskidivo povezane sa ovim hrabrim znakom: kreativnost, projekti, hobiji, uživanje, proslave, emocije i djeca.

Određeni znakovi osjetiti uticaj pomračenja jače od drugih – prije svega Lavovi. Vodolije, takođe, mogu da dožive radikalne promjene u svojim životima, pošto se ovaj znak nalazi preko puta Lava, pa će se pomračenje simbolično odigrati u njihovoj 7. kući, osvijetljavajući sferu odnosa i partnerstava. Drugi fiksni znaci – Bik i Škorpija – takođe mogu osjetiti snažne transformacije, i to na polju porodice, odnosno karijere.

U nastavku pročitajte prognoze za svaki horoskopski znak i poruku koju treba da usvojite ove sezone pomračenja:

Ovan

Pomračenje donosi početak nove faze na polju kreativnosti, romanse, djece i samoizražavanja. Može probuditi svježu inspiraciju, novu strast ili snažnu želju da hrabrije predstavite svoje talente. Izaberite ono što vas ispunjava radošću i ne plašite se da budete u centru pažnje.

Ovan

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Bik

Fokus se seli na dom, porodicu i osjećaj unutrašnje sigurnosti. Moguće su promjene u vezi sa mestom stanovanja, porodičnim odnosima ili vašim ličnim granicama. Potrudite se da oko sebe stvorite prostor koji vam pruža dubok mir i osjećaj podrške.

Blizanci

Pomračenje aktivira polje komunikacije, učenja, informacija i novih poznanstava. Važni razgovori, neočekivane vijesti ili nova saznanja mogu uticati na vaše buduće odluke. Obratite pažnju na detalje i nemojte ignorisati slučajne susrete ili svježe ideje.

Rak

Glavni fokus biće na vašim finansijama, ličnim resursima i samopoštovanju. Ovo je povoljan period da preispitate svoje izvore prihoda, procijenite svoje vještine i shvatite kako da ih iskoristite na svoju korist. Cijenite svoj rad i nemojte pristajati na manje od onoga što zaslužujete.

Rak

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Lav

Za vas će ovo pomračenje biti jedan od najznačajnijih perioda u celoj godini. Ono označava početak novog ličnog ciklusa koji je povezan sa vašim identitetom, ciljevima, javnim imidžem i načinom na koji se predstavljate svijetu. Dozvolite sebi obnovu, ostavite prevaziđene uloge iza sebe i smelo zakoračite u novom pravcu.

Djevica

Pred vama je period unutrašnjeg rada, obnove i preispitivanja. Možda ćete osjetiti snažnu potrebu da usporite, privedete kraju stare obaveze ili provedete više vremena u samoći. Vjerujte svojoj intuiciji i nemojte da žurite ni sa kakvim krupnim odlukama.

Vaga

Ovo pomračenje skreće pažnju na prijatelje, zajednice, zajedničke projekte i planove za budućnost. Vaš društveni krug bi mogao da se promijeni, a nova poznanastva mogla bi da vam otvore interesantne perspektive. Okružite se ljudima koji istinski podržavaju vaš rast.

Škorpija

Vaša karijera, profesionalni razvoj i reputacija dolaze u prvi plan. Nove prilike, promjena statusa ili redefinisanje dugoročnih ciljeva sasvim su izvjesni. Vaši dosadašnji uspjesi postaju primetniji, zato djelujte sa apsolutnim samopouzdanjem i odgovornošću.

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Strijelac

Pomračenje otvara vrata učenju, putovanjima, širenju vidika i traganju za novim smislom. Ovo je savršen trenutak da iskoračite iz zone komfora, usvojite nova znanja ili temeljno preispitate svoja uvjerenja.

Jarac

Fokus je na dubokim transformacijama, zajedničkim finansijama, psihološkim procesima i unutrašnjim promjenama. Određene situacije mogu zahtijevati da otpustite prošlost kako biste napravili mjesto za novu fazu. Potpuna iskrenost prema samom sebi biće ključ za ostvarivanje ove promjene.

Vodolija

Glavne teme za vas biće partnerstva, saradnja i važni savezi. Pomračenje može označiti početak nove faze u vašem privatnom životu ili poslovnim odnosima. Potražite zdrav balans između sopstvenih potreba i interesa druge strane.

Ribe

Vaš fokus se pomjera na rad, zdravlje, svakodnevne rutine i organizaciju života. Ovo je povoljan period da sredite svoje navike, optimizujete radne procese i posvetite se fizičkom i emocionalnom blagostanju. Male promjene u svakodnevici mogu donijeti ogromne dugoročne rezultate.