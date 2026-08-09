Zvijezde za 9. avgust donose preokrete: Evo kome stiže sreća, a kome važna odluka

Dnevni horoskop za 9. avgust – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Danas ćete lakše nego inače završavati obaveze i ostaviti dobar utisak na nadređene. Ljubav: Partner očekuje više spontanosti i zajedničkih trenutaka. Slobodni Ovnovi mogli bi da započnu zanimljivo dopisivanje. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Bik

Posao: Finansijska situacija postaje stabilnija zahvaljujući odluci koju ste donijeli prethodnih dana. Ljubav: Dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nesporazuma. Zdravlje: Moguća je osjetljivost stomaka.

Blizanci

Posao: Neočekivan poziv ili poruka mogli bi da vam otvore novu poslovnu mogućnost. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite, a flert je gotovo neizbježan. Zdravlje: Više boravite na svježem vazduhu.

Rak

Posao: Vaša upornost konačno donosi rezultate i potvrdu da ste na dobrom putu. Ljubav: Partner pokazuje više nježnosti nego inače, što vam veoma prija. Zdravlje: Posvetite više pažnje kvalitetu sna.

Lav

Posao: Danas biste mogli da preuzmete vodeću ulogu u važnoj situaciji. Ljubav: Slobodni Lavovi imaju šansu za zanimljivo poznanstvo preko prijatelja ili društvenih mreža. Zdravlje: Energija je na visokom nivou.

Djevica

Posao: Uspješno rješavate problem koji je drugima djelovao komplikovano. Ljubav: Ne analizirajte previše partnerove postupke – neke stvari su jednostavnije nego što mislite. Zdravlje: Moguća napetost u vratu i ramenima.

Vaga

Posao: Važan razgovor mogao bi da donese nove mogućnosti za napredovanje. Ljubav: Romantična atmosfera prati vas tokom cijelog dana. Zdravlje: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti.

Škorpija

Posao: Brza reakcija pomoći će vam da iskoristite priliku koju drugi nisu primijetili. Ljubav: Neko iz prošlosti mogao bi ponovo da se pojavi u vašem životu. Zdravlje: Izbjegavajte pretjerano opterećenje.

Strijelac

Posao: Danas ćete dobiti korisne informacije koje vam pomažu da donesete važnu odluku. Ljubav: Iskren razgovor približava vas osobi do koje vam je stalo. Zdravlje: Prijaće vam šetnja i boravak u prirodi.

Jarac

Posao: Fokusirani ste na dugoročne ciljeve i pravite plan koji će uskoro dati rezultate. Ljubav: Partner želi da čuje vaše iskreno mišljenje o važnoj temi. Zdravlje: Moguć je manji pad energije tokom večeri.

Vodolija

Posao: Kreativnost vam danas donosi prednost i zanimljiva rješenja. Ljubav: Neočekivana poruka mogla bi da vam uljepša dan. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora i manje vremena pred ekranima.

Ribe

Posao: Intuicija vas vodi ka pravom izboru i pomaže vam da izbjegnete grešku. Ljubav: Emocije su pojačane, a jedan susret ostavlja snažan utisak. Zdravlje: Posvetite više pažnje hidrataciji.