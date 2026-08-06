Veliki finansijski uspjeh u avgustu 2026: 3 znaka horoskopa ulaze u najplodniji period godine

Tri znaka horoskopa tokom avgusta 2026. godine privlače veliki finansijski uspjeh, a ovaj mjesec pomoći će im i da se bolje usmjere na sebe i svoje istinske želje.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Shutterstock

Avgust 2026. je počeo Merkurom u postretrogradnoj sjenci, koja se završava 6. avgusta. Zato nemojte žuriti sa finansijskim odlukama i pažljivo provjerite svaki dogovor prije nego što ga potpišete. Pomračenja su poznata po iznenađujućim događajima i neočekivanim prilikama. Pošto se prvo događa u Lavu, važno je da pokažete hrabrost. Drugo pomračenje biće u Ribama, pa je potrebno da prepoznate trenutak kada nešto treba pustiti.

Pomračenja zatim aktiviraju osu Lava i Vodolije, podstičući vas da se odmaknete od uobičajenih mjerila uspjeha i okrenete onome što je za vas zaista autentično. Budite spremni da poštujete svoje snove, jer ako nešto osjećate kao pravi izbor, možda je upravo to uspjeh koji vam je potreban.

Evo koje znake horoskopa očekuje veliki finansijski uspjeh u avgustu 2026:

1. DJEVICA

Djevice, vaš uspjeh zavisiće od toga s kim odlučite da se udružite. Venera 6. avgusta ulazi u Vagu, gdje ostaje do 10. septembra. Međutim, ovo je dio predstojećeg retrogradnog ciklusa Venere, pa će se ona ponovo vratiti u Vagu 25. oktobra. Biće veoma važno da pokažete više strpljenja u poslovnim i finansijskim dogovorima, ali bi vam se to na kraju moglo višestruko isplatiti.

Dok je Venera u Vagi, finansijski uspjeh dolazi kroz partnerstva. Moguće su nove saradnje, kao i bolje zajedničko ulaganje vremena, energije i novca. Ove promjene mogu da se odnose i na privatni i na poslovni život. Budite otvoreni za pravac u kom osjećate da vas okolnosti vode. Prva faza Venere u Vagi pokrenuće događaje i otvoriti prilike koje su vam potrebne. Druga faza, tokom retrogradnog kretanja, pomoći će vam da završite dogovore i počnete da primjećujete konkretne rezultate.

Venera će boraviti u Vagi sve do 4. decembra, pa će ovaj period biti veoma važan za izbor pravih saradnika i partnerstava koja mogu da doprinesu vašem uspjehu.

2. BLIZANCI

Blizanci, vama nije potrebno samo finansijsko bogatstvo.

Avgust 2026. donosi važan podsjetnik na to ko vam je i šta vam je zaista važno u životu. Mars 11. avgusta ulazi u Raka. Ovaj period ne stavlja fokus samo na sticanje novca, već i na ljude koji vašem životu donose osjećaj obilja i daju smisao svemu što radite. Sada nećete moći da odvojite finansijsku situaciju od privatnog života, pa je važno da sagledate cijelu sliku.

Mars povećava ambiciju, zbog čega je ovo odličan trenutak za pokretanje novog posla, sklapanje investicionog partnerstva ili razmišljanje o boljem upravljanju novcem. Ipak, stabilnost se ne pronalazi samo u bogatstvu, već i u bliskim odnosima. Ovaj uticaj može vam pomoći da pronađete bolju ravnotežu i sjetite se zbog čega vam je novac uopšte važan. Bićete podstaknuti da gledate dalje od brojki i shvatite šta za vas zaista čini vrijedan i ispunjen život.

3. RIBE

Ribe, prihvatite priliku da iznova definišete finansijski uspjeh. Ovaj period je poseban zato što se asteroidi pridružuju Neptunu i Saturnu, koji su već retrogradni u Ovnu. Nalazite se na putu stvaranja istinske finansijske stabilnosti. Riječ je o izgradnji trajnog nasljeđa za vas i ljude do kojih vam je stalo. Međutim, morate biti spremni da sami odredite šta uspjeh znači za vas, umjesto da ispunjavate kriterijume koje su postavili drugi.

U ovom periodu preispitivaćete svoju trenutnu finansijsku situaciju i kućni budžet. Počećete bolje da razumijete i cijenite sopstvenu vrijednost, što znači da više nećete pristajati da svoj rad, vrijeme i talente nudite za manje nego što zaslužujete. Ne žurite. Sve prepreke kroz koje budete morali da prođete, mogle bi da se isplate, jer ćete konačno moći čvrsto da stanete na svoje noge. Moći ćete da zamislite sebe kako živite život o kom ste sanjali, bez stalne brige o novcu.

(MONDO)