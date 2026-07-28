Novac stiže u avgustu: Ova 3 znaka Zodijaka ulaze u period veće zarade

Avgust 2026. donosi povoljnije finansijsko razdoblje, nove poslovne prilike i mogućnost veće zarade. Saznajte kome zvijezde donose napredak, bolje prilike i uspješne pregovore.

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Avgust 2026. donosi povoljne finansijske prilike za tri znaka Zodijaka.

Povišice, novi poslovi i dodatni prihodi mogu obilježiti naredni period.

Važni astrološki tranziti podstiču pametne finansijske odluke i dugoročnu zaradu.

Avgust 2026. donosi povoljnije finansijske okolnosti za tri znaka Zodijaka. Zahvaljujući snažnim astrološkim tranzitima, otvaraju im se prilike za veću zaradu, bolju naplatu svog rada i konačno rješavanje finansijskih pitanja koja ih već duže opterećuju.

Rak

Rakovi ulaze u jedan od najpovoljnijih finansijskih perioda ove godine. Jupiter u Lavu tokom celog avgusta prolazi kroz njihovo solarno polje novca, zarade i ličnih resursa, pa se fokus premešta na povećanje prihoda, bolje plaćen posao i jasnije vrednovanje sopstvenog rada.

Mnogi Rakovi dobro poznaju situaciju u kojoj veliki deo plate odmah odlazi na domaćinstvo, porodicu, račune i neodložne popravke. Zbog toga sopstvene planove često ostavljaju za neka mirnija vremena. Međutim, Jupiter sada širi njihove mogućnosti za zaradu i podstiče ih da ne zavise samo od jednog izvora prihoda.

Otvara se prostor za pregovore o povišici, povećanje cijena usluga, dodatni angažman ili posao koji donosi veći mesečni prihod. Rakovi koji već neko vreme razmišljaju o samostalnom projektu, radu od kuće ili naplati znanja koje drugi često traže od njih, sada bi mogli da naprave prvi konkretan korak.

Posebno važan datum je 12. avgust, kada se događa potpuno pomračenje Sunca na 20°02′ Lava, upravo u njihovom polju ličnih finansija. Ovaj događaj pokreće novi ciklus u načinu na koji Rakovi zarađuju, raspolažu novcem i određuju vrednost svog rada. Odluke donete u tom periodu mogu značajno uticati na njihove prihode u narednih šest mjeseci.

Među najizglednijim scenarijima su naplata starog duga, završetak posla koji donosi veći honorar, dodatna zarada ili nova poslovna ponuda. Posebno su naglašeni poslovi povezani sa nekretninama, hranom, negom, porodičnim biznisom i radom od kuće.

Mars 11. avgusta ulazi u znak Raka, donoseći više inicijative i odlučnosti. Razgovori o novcu postaju otvoreniji, a planovi koje su dugo odlagali konačno prelaze u fazu realizacije. Lakše će tražiti ono što zaslužuju, odbiti prenisku naknadu i pokrenuti posao koji je do sada postojao samo kao ideja.

Oko 17. avgusta, kada Mars pravi kvadrat sa Neptunom, finansijske i poslovne odluke zahtevaće dodatni oprez. Nejasni uslovi, velika obećanja i dogovori bez precizno definisanih iznosa mogu dovesti do pogrešne procjene. Zato je važno da Rakovi provere sve informacije i izbegavaju impulsivnu potrošnju.

Kraj mjeseca donosi stabilniju sliku. Trigon Jupitera i Saturna 31. avgusta pomaže im da veću zaradu povežu sa dugoročnim poslovnim planovima. Najviše će profitirati oni Rakovi koji prepoznaju novu finansijsku priliku i istovremeno uspostave jasna pravila upravljanja novcem.

Rak

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Djevica

Device u avgustu 2026. ulaze u period povoljnijih okolnosti za povećanje zarade. Njihova preciznost, znanje i sposobnost rješavanja složenih problema postaju sve traženiji, a dodatni trud konačno počinje jasnije da se odražava na prihode.

Venera 6. avgusta ulazi u Vagu i aktivira Devičino solarno polje novca, zarade i ličnih resursa. Pred njima je odličan period za pregovore o plati, povećanje cijena usluga, pronalazak boljih klijenata i naplatu već obavljenih poslova.

Djevice često preuzimaju dodatne obaveze, ispravljaju tuđe greške i rešavaju probleme pre nego što ih drugi uopšte primijete. Međutim, sav taj trud retko bude adekvatno plaćen. Tokom avgusta će jasnije odrediti vrednost svog vremena, odbijati neisplative poslove i tražiti uslove koji odgovaraju njihovom znanju i iskustvu.

Novi klijent, kvalitetnija poslovna ponuda ili dodatni projekat spadaju među najizglednije finansijske scenarije. Posebno su naglašeni poslovi povezani sa analizom, organizacijom, zdravljem, pisanjem, administracijom, obrazovanjem, komunikacijama i estetikom.

Vještina koju su do sada koristile samo povremeno mogla bi da dobije mnogo veću tržišnu vrijednost. Privatan projekat, honorarni posao ili jasno definisana usluga mogu otvoriti prostor za redovniji priliv novca. Djevice koje imaju sopstveni posao lakše će dolaziti do klijenata koji cijene kvalitet, preciznost i pouzdanost.

Sekstil Venere i Jupitera 21. avgusta podržava naplatu posla koji se dugo pripremao. Trud koji do sada nije bio dovoljno primjećen mogao bi konačno da dobije finansijsku potvrdu. Dobar ishod može doći kroz preporuku, povratak starog klijenta ili novu ponudu zasnovanu na iskustvu koje su već stekle.

Oko 23. avgusta, kada Venera ulazi u opoziciju sa Saturnom, u prvi plan dolaze pitanja ličnih i zajedničkih finansija. Dugovi, porezi, krediti, zajednički računi ili finansijske obaveze prema drugoj osobi zahtevaće dodatnu pažnju. Device bi trebalo jasno da razdvoje svoje troškove od tuđih obaveza i da pažljivo provere sve uslove pre potpisivanja bilo kakvog ugovora.

Ulazak Sunca u Devicu 23. avgusta i Merkura 25. avgusta vraća im sigurnost, koncentraciju i pregovaračku vještinu. Kraj mjeseca biće posebno povoljan za predstavljanje usluga, izradu ponuda i cenovnika, kao i za razgovore o većoj zaradi ili boljoj poslovnoj naknadi.

Devica

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Vaga

Vagama u avgustu 2026. novac dolazi preko ljudi. Važan poslovni kontakt može otvoriti vrata novom projektu, preporuka može dovesti klijenta, a ideja koju dugo razvijaju konačno dobija podršku koja joj je nedostajala.

Venera 6. avgusta ulazi u Vagu, znak kojim vlada, pa raste njihov lični uticaj, pregovaračka moć i sposobnost da svoj rad predstave pravim ljudima. Lakše privlače pažnju, ostavljaju snažan profesionalni utisak i dogovaraju uslove koji više odgovaraju vrednosti njihovog rada.

Istovremeno, Jupiter u Lavu prolazi kroz njihovo solarno polje poslovnih kontakata, publike, timskih projekata i dugoročnih ciljeva. Krug ljudi koji poznaju njihov rad se širi, a raste i broj ponuda koje dolaze zahvaljujući preporukama. Vage koje rade samostalno lakše dolaze do novih klijenata, dok zaposlene mogu ući u projekte koji otvaraju put ka boljoj poziciji i većoj zaradi.

Pomračenje Sunca 12. avgusta dešava se upravo u njihovom polju saradnje, publike i dugoročnih planova. Ono pokreće novi projekat, ulazak u kvalitetnije poslovno okruženje ili saradnju koja će se razvijati tokom narednih šest mjeseci. Za pojedine Vage upravo će nova osoba iz poslovnog okruženja imati ključnu ulogu u povećanju prihoda.

Najpovoljniji finansijski period dolazi oko 21. avgusta, kada Venera i Jupiter obrazuju skladan sekstil. Poslovni razgovori tada lakše vode do uspješnih dogovora, a kontakti, preporuke i saradnje dobijaju konkretnu finansijsku vrednost. Ovo je odličan trenutak za predstavljanje projekta, slanje poslovne ponude, pregovore o honoraru i obnavljanje odnosa sa važnim klijentima.

Posebno dobre rezultate mogu ostvariti Vage koje rade u medijima, umetnosti, dizajnu, modi, lepoti, savetovanju, prodaji i komunikacijama. Njihov osećaj za ljude i sposobnost da grade kvalitetne profesionalne odnose sada postaju jedan od glavnih izvora zarade, piše Atma.

Kada Venera 23. avgusta uđe u opoziciju sa Saturnom, pojedini poslovni dogovori mogli bi da donesu strože uslove, veću odgovornost ili zahtevnije rokove. Zato bi Vage trebalo pažljivo da provere obim posla, način plaćanja i obaveze druge strane. Najvrjednija ponuda biće ona koja, pored zanimljivog projekta, donosi jasne uslove saradnje i poštenu naknadu.

Kvalitetan poslovni kontakt uspostavljen tokom avgusta može otvoriti vrata dugoročnoj saradnji. Najviše će profitirati Vage koje umiju da prepoznaju ozbiljne poslovne partnere i razlikuju ih od ljudi koji nude mnogo ideja, ali nemaju jasan plan ni finansijsku odgovornost.

Vaga

Izvor: Cloud_Walker/Shutterstock