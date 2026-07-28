Dnevni horoskop za 28. jul 2026: Bik rješava finansijski problem, Lavu se smiješi uspjeh

Dnevni horoskop za 28. jul – posao, ljubav i zdravlje.

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Ovan

Posao: Dan donosi priliku da završite obavezu koju već neko vrijeme odlažete. Ljubav: Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih odmah zaintrigirati, dok zauzeti pronalaze više vremena za partnera. Zdravlje: Prijaće vam kraća šetnja ili fizička aktivnost.

Bik

Posao: Moguće su manje promjene u planovima, ali ćete ih uspješno okrenuti u svoju korist. Ljubav: Ne dozvolite da sitne nesuglasice pokvare lijepo raspoloženje. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i unos tečnosti.

Blizanci

Posao: Dan je povoljan za pregovore, sastanke i rešavanje administrativnih obaveza. Ljubav: Očekuje vas zanimljiv razgovor koji može promijeniti pogled na jednu emotivnu situaciju. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Rak

Posao: Vaša odgovornost dolazi do izražaja i neko će to umeti da cijeni. Ljubav: Partner pokazuje razumijevanje, a slobodni Rakovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom koju dugo nisu vidjeli. Zdravlje: Izbjegavajte nepotrebno iscrpljivanje.

Lav

Posao: Moguća je ponuda koja će vas podstaći da razmišljate o novim planovima. Ljubav: Harizma vam je naglašena i lako privlačite pažnju okoline. Zdravlje: Dobro se osećate i imate dovoljno energije.

Djevica

Posao: Fokusiranost vam pomaže da rešite više obaveza nego što ste planirali. Ljubav: Iskren razgovor sa partnerom otklanja jednu dilemu. Slobodne Djevice privlače pažnju osobe iz poslovnog okruženja. Zdravlje: Moguća je manja napetost zbog umora.

Vaga

Posao: Ne donosite ishitrene odluke kada je riječ o finansijama. Ljubav: Lep gest voljene osobe popraviće vam raspoloženje. Zdravlje: Posvetite više pažnje odmoru.

Škorpija

Posao: Pred vama je dinamičan dan sa mnogo komunikacije i novih informacija. Ljubav: Moguće je prijatno iznenađenje od osobe koja vam je važna. Zdravlje: Izbjegavajte stresne situacije kad god možete.

Strijelac

Posao: Dan je dobar za pokretanje novih ideja i razgovore o budućim projektima. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogli bi da ostvare zanimljivo poznanstvo na neobičnom mestu. Zdravlje: Više boravite na svežem vazduhu.

Jarac

Posao: Upornost vam donosi rezultate, iako će biti potrebno još malo strpljenja. Ljubav: Partner očekuje više otvorenosti kada su emocije u pitanju. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna.

Vodolija

Posao: Kreativne ideje danas nailaze na odličan prijem. Ljubav: Neočekivan poziv ili poruka mogli bi da vam izmame osmijeh. Zdravlje: Moguća je prolazna iscrpljenost zbog ubrzanog tempa.

Ribe

Posao: Intuicija će vam pomoći da donesete dobru odluku u pravom trenutku. Ljubav: Dan je povoljan za iskrene razgovore i rješavanje nesporazuma. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za opuštanje.