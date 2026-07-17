Ako ste među ovih 5 znakova, spremite se: Od 22. jula počinje vaš srećan period

Sezona Lava počinje 22. jula 2026. i donosi velike prilike za pet horoskopskih znakova. Saznajte kome stižu ljubav, novac, posao i važna poznanstva.

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Sezona Lava donosi novu energiju, samopouzdanje i važne promjene za pet znakova Zodijaka.

Neke očekuju ljubavne prilike, poslovni pomaci i zanimljiva poznanstva.

Saznajte koji znakovi ulaze u posebno povoljan period od 22. jula.

Sunce 22. jula ulazi u znak Lava i donosi potpuno novu energiju koja će obilježiti ostatak ljeta. Za pet horoskopskih znakova počinje izuzetno povoljan period, koji donosi više ljubavnih prilika, bolju poslovni vidljivost, korisna poznanstva i konkretnije finansijske rezultate.

Prethodne nedjelje bile su u znaku doma, porodice, emotivne sigurnosti, prošlosti i privatnih odnosa. Mnoge važne odluke donosile su se daleko od očiju javnosti. Mnogi su rješavali porodične obaveze, vraćali se nedovršenim razgovorima i pokušavali da pronađu osjećaj sigurnosti pre nego što naprave sljedeći veliki korak.

Dolaskom sezone Lava fokus se premešta na samopouzdanje, lični nastup i veću vidljivost. Energija Lava traži jasan odgovor na pitanje ko stoji iza određene ideje, posla, želje ili ljubavne odluke. Vreme je da se kvalitet i trud više ne kriju u senci, već da dobiju svoje ime, lice i zasluženo mjesto u centru pažnje.

Sezona Lava 2026. biće snažnija nego prethodnih godina. Jupiter se već nalazi u znaku Lava i dodatno podstiče rast svega što ima potencijal za uspjeh. Poslovi dolaze do šire publike, kvalitetne ideje privlače više pažnje, a ljudi koji su spremni na ozbiljne poteze dobijaju priliku da pokažu svoje znanje i sposobnosti.

Ovih pet horoskopskih znakova najbolje će iskoristiti energiju sezone Lava.

Ovan: Ljubav, kreativnost i dodatna zarada

Ovnovi su početak ljeta uglavnom proveli rješavajući privatne obaveze, porodične dogovore i pitanja vezana za dom. Od 22. jula njihov svakodnevni ritam postaje mnogo dinamičniji. Sezona Lava vraća im bogat društveni život, izlaske, flert i snažan kreativni zamah.

Ovan ponovo osjeća potrebu da se posveti onome što ga zaista ispunjava i raduje. Aktivnosti koje je zbog brojnih obaveza odlagao ponovo dolaze u prvi plan. Sport, koncerti, ljetovanja, proslave i druženja postaće mjesta na kojima će se dogoditi važni susreti i nova poznanstva.

Slobodne Ovnove očekuje jedan od najzanimljivijih ljubavnih perioda tokom 2026. godine. Privlačiće pažnju gde god se ljudi okupljaju oko zajedničkih interesovanja. Novo poznanstvo najlakše može da se dogodi na putovanju, plaži, sportskom događaju, koncertu ili preko prijatelja.

Osoba koja im se dopadne neće ostavljati prostor za neizvjesnost. Razgovor će brzo prerasti u konkretan poziv, a prvi susret lako će dobiti nastavak. Ovnovi ovog puta neće gubiti vrijeme pokušavajući da protumače tuđe namjere.

Zauzetim Ovnovima posebno će prijati izlazak iz svakodnevne rutine. Kratak odmor, spontani vikend ili romantično veče udvoje vratiće bliskost koju su obaveze posljednjih mjeseci potisnule u drugi plan. Više pažnje biće posvećeno i temama djece, kao i porodičnim okupljanjima, naročito u vezama u kojima se takvi planovi već razmatraju.

Povoljne promjene očekuju ih i na poslovnom planu. Ideja koja ranije nije imala dovoljno prostora da se istakne sada privlači mnogo veću pažnju. Poslodavci, klijenti i saradnici bolje će reagovati na projekte u kojima dolaze do izražaja energija, stil i lični pečat Ovna.

Najveću finansijsku korist donijeće upravo sopstveni rad. Dodatni angažman može doneti bolju zaradu, samostalni projekat prve ozbiljne klijente, dok dugogodišnji hobi ima priliku da preraste u isplativ posao.

Najuspešniji će biti oni Ovnovi koji prestanu da svoj talenat predstavljaju kao usputnu aktivnost. Jasno definisana cijena, profesionalna ponuda i kvalitetna prezentacija mogu dobru ideju pretvoriti u stabilan izvor prihoda.

Ovan

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Blizanci: Više poslova, važni kontakti i bolja zarada

Tokom sezone Lava, Blizanci dobijaju snažnu podršku za komunikaciju, poslovne kontakte i donošenje važnih odluka. Sunce i Jupiter u Lavu povoljno utiču na njihov znak, dok Uran ostaje u Blizancima, a Mars do 11. avgusta ubrzava kretanje, sastanke, dogovore i pregovore.

Nakon 11. avgusta, Mars prelazi u znak Raka, pa se pažnja premješta sa intenzivnog dogovaranja na zaradu, troškove i stvarnu vrijednost poslova koji su pokrenuti tokom prethodnih nedjelja.

Najviše će profitirati Blizanci koji zarađuju znanjem, riječima i informacijama. Pisanje, novinarstvo, marketing, prodaja, edukacija, prevođenje, administracija, društvene mreže i rad sa klijentima mogu donijeti veći broj ponuda i novih prilika.

Nova poslovna prilika često dolazi preko osobe koja već poznaje njihov rad. Bivši klijent može se vratiti sa novim zadatkom, zadovoljna stranka može ih preporučiti drugima, a kraći ljetnji angažman može prerasti u dugoročnu saradnju.

Njihov finansijski uspjeh neće zavisiti od samo jednog velikog projekta. Blizanci mogu ostvariti bolje rezultate povezivanjem više kvalitetnih poslova, uvođenjem dodatnih usluga i širenjem kruga klijenata.

Nakon što Merkur krene direktno 24. jula, lakše će se rešavati papirologija, odloženi odgovori i pregovori koji su se ranije stalno vraćali na početak. Ipak, veće odluke i dalje treba donositi uz pažljivu proveru rokova, cijena i obaveza svih uključenih strana.

U ljubavi će glavnu ulogu imati inteligencija, duhovitost i kvalitetan razgovor. Slobodni Blizanci mogu se zbližiti sa osobom koju upoznaju preko posla, interneta, prijatelja ili kraćeg putovanja.

Poznanstvo u početku može delovati kao neobavezno druženje. Međutim, poruke postaju sve duže, susreti češći, a uzajamna radoznalost dovoljno jaka da odnos preraste početnu fazu.

Zauzeti Blizanci konačno mogu rešiti pitanje oko kog su se dugo vrteli. Bilo da je reč o putovanju, porodičnoj obavezi, zajedničkom trošku ili promeni rasporeda, stvari dobijaju praktično rješenje. Obe strane jasnije izražavaju svoje želje, a razgovori završavaju konkretnim dogovorom.

Blizanci

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Lav: Profesionalni uspon, veći prihod i snažna ljubavna privlačnost

Lavovi postaju glavni protagonisti ovog astrološkog perioda. Jupiter se nalazi u njihovom znaku, a Sunce mu se pridružuje 22. jula, pa se pažnja usmjerava na njihove odluke, posao, ambicije i način na koji se predstavljaju svijetu.

Ova sezona biće drugačija od prethodnih. Lavovi ulaze u povoljniju pregovaračku poziciju i lakše pokazuju koliko njihov trud i doprinos zaista vrijede. Razgovori o napredovanju, većoj odgovornosti i važnim projektima dobijaju ozbiljniji ton, piše Atma.

Tamo gdje su rezultati već vidljivi, Lavovi će lakše tražiti priznanje i nagradu koja odgovara njihovom radu. Ovo je idealan period za podizanje profesionalnih standarda, predstavljanje novih projekata i izlazak pred širu publiku.

Posebnu pažnju privlače poslovi koje su dugo razvijali daleko od očiju javnosti. Projekat koji je prošao fazu pripreme sada može dobiti svoje ime, prezentaciju i priliku da bude predstavljen klijentima, nadređenima ili potencijalnim saradnicima.

Jupiter povećava domet, a Sunce jača autoritet. Ova kombinacija posebno pogoduje Lavovima koji rade u medijima, obrazovanju, menadžmentu, prodaji, turizmu i kreativnim industrijama. Prednost imaju svi čiji uspjeh zavisi od ličnog nastupa, harizme i povjerenja publike.

Njihovo ime postaje važan deo poslovne vrijednosti. Dobre preporuke mogu ih odvesti ka većem tržištu, ozbiljnijim klijentima i saradnjama koje donose veću vidljivost.

Novac prati rast profesionalne vrijednosti. Lavovi koji imaju sopstveni posao mogu ostvariti bolju prodaju i privući saradnike koji donose korisne kontakte, nove mogućnosti ili pristup široj publici.

Ni ljubav neće ostati u senci poslovnih dešavanja. Slobodni Lavovi privlačiće pažnju bez mnogo truda. Ipak, običan kompliment neće im biti dovoljan. Privući će ih osoba koja poštuje njihove ambicije, ima sopstvene ciljeve i nastupa sa jednakim samopouzdanjem.

Takav susret može se dogoditi preko posla, putovanja, ljetnjeg događaja ili društva u kojem se Lav oseća opušteno i prirodno. Privlačnost može biti veoma snažna, ali dalji razvoj odnosa zavisiće od toga da li obe osobe umeju da pronađu ravnotežu između zajedništva i ličnih ciljeva.

U stabilnim vezama partner postaje važan saveznik. Podrška u poslovnim odlukama, zajedničko planiranje budućnosti i pravednija podela obaveza dodatno učvršćuju odnos.

Veći profesionalni uspeh donosi i nove zajedničke mogućnosti. Planiranje odmora, uređenje doma ili veći troškovi koji su ranije djelovali teško ostvarivo sada mogu postati mnogo lakši za realizaciju.

Pomračenje Sunca 12. avgusta događa se na približno 20. stepenu Lava. Najsnažnije će ga osjetiti Lavovi koji na tom stepenu imaju Sunce, Ascendent ili druge važne natalne tačke. Snažan uticaj mogu osetiti i osobe sa naglašenim tačkama u znacima Vodolije, Bika i Škorpije.

Za Lavove koji su direktno pogođeni, ovo pomračenje može označiti veliku odluku povezanu sa poslom, javnom ulogom, načinom rada ili samostalnim projektom. Stari profesionalni okvir postaje tesan, a novi traži veću vidljivost, hrabrost i ličnu odgovornost.

Lav

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Strijelac: Putovanja, inostranstvo i znanje koje donosi novac

Tokom sezone Lava, Strijelčevi izlaze iz poznatog okruženja i otvaraju prostor za nove prilike. Snažna vatrena povezanost njihovog znaka sa Suncem i Jupiterom u Lavu povećava domet svega što rade van uobičajene rutine.

Drugi grad, strano tržište, međunarodni kontakti i dodatno obrazovanje postaju važniji od obaveza koje su ih u prethodnom periodu opterećivale. Strijelac ponovo vidi širu sliku i dobija konkretan razlog da krene ka cilju koji je dugo pripremao.

Vijesti koje čekaju najčešće mogu biti povezane sa putovanjem, studiranjem, ispitom, seminarom, vizom, objavljivanjem rada ili poslovnom prilikom u inostranstvu. Plan koji je mjesecima postojao samo kao ideja sada može dobiti konkretan oblik – datum, troškove i osobu sa kojom će ga realizovati.

Najveća profesionalna prednost Strijelca biće znanje koje umije da primjeni i jasno predstavi drugima. Predavanja, kursevi, stručni tekstovi, savjetovanje, prevođenje i mentorski rad mogu doći do mnogo šire publike.

Posebno dobre rezultate mogu ostvariti Strijelčevi koji rade u turizmu, obrazovanju, pravu, izdavaštvu i međunarodnom poslovanju. Novi klijenti mogu dolaziti iz sredina do kojih ranije nisu lako dopirali.

Najveća zarada dolazi izvan njihovog dosadašnjeg kruga. Strani klijenti, edukativni programi, poslovi povezani sa putovanjima i projekti namenjeni široj publici mogu postati najznačajniji izvori prihoda.

Njihovo znanje postaje vrednije kada prestane da bude ograničeno na jedno mjesto, jednu firmu ili mali broj ljudi. Digitalni rad, međunarodne saradnje i rad sa klijentima na daljinu mogu dodatno povećati vrijednost njihovih sposobnosti.

Strijelčevi koji razmišljaju o nastavku obrazovanja lakše će izabrati program koji ima jasnu praktičnu korist. Najviše im odgovaraju kursevi i studije koji donose priznate kvalifikacije, pristup boljim poslovnim prilikama ili kontakte sa ljudima iz željene oblasti.

I ljubavni život prati temu širenja vidika. Slobodni Strijelčevi mogu upoznati zanimljivu osobu na putovanju, edukaciji, kulturnom događaju ili preko interneta. Privlačnost počinje kroz razgovor koji odmah otvara zanimljive teme i pokazuje slična interesovanja.

Parovi mogu donijeti veliku zajedničku odluku. Putovanje, selidba, posao u drugom gradu ili ulaganje u obrazovanje jednog partnera prelaze iz ideje u fazu konkretne pripreme. Datumi se planiraju, troškovi računaju, a zajednički cilj dobija realan oblik.

Poruku iz inostranstva, poziv na put ili ponudu koja menja svakodnevni život vrijedi pažljivo razmotriti. Najbolji dio sezone za Strielčeve počinje upravo tamo gdje prestaje poznata rutina.

Strelac

Izvor: vectorfusionart/Shutterstock

Vaga: Ugled donosi posao, a društveni život novu ljubav

Tokom sezone Lava, Vage dobijaju jasnu potvrdu koliko vrijede kvalitetni odnosi i dobar profesionalni ugled. Kontakti koje su gradile bez očekivanja neposredne koristi sada mogu da se vrate kroz preporuke, pozive i konkretne poslovne saradnje.

Sunce i Jupiter u Lavu povoljno utiču na znak Vage i snažno pokreću njihov društveni i profesionalni život. Događaji, okupljanja i grupni projekti mogu dobiti mnogo veći značaj od običnog letnjeg druženja. Pravi razgovor u pravom trenutku može otvoriti veoma važna vrata.

Ovo je posebno povoljan period za Vage koje rade u dizajnu, estetici, umjetnosti, medijima, odnosima s javnošću, savjetovanju i poslovima sa klijentima. Njihov osećaj za prezentaciju, odnose sa ljudima i pronalaženje prave mere postaje velika profesionalna prednost.

Vage brzo prepoznaju šta druga strana želi i umeju da oblikuju ponudu koja je privlačna, ali istovremeno finansijski isplativa. Zbog toga u pregovorima nastupaju sigurnije i lakše dolaze do boljih uslova.

Novac dolazi kroz timske projekte, saradnju sa većim brojem ljudi i širenje postojeće publike. Dogovor koji je pre nekoliko mjeseci izgledao samo kao zanimljiva ideja sada može dobiti konkretan budžet, rokove i jasnu podelu odgovornosti.

Venera 6. avgusta ulazi u Vagu i dodatno pojačava njihovu privlačnost, društvenu energiju i osećaj za pravi trenutak. Biće otvorenije za izlaske, sigurnije u svom nastupu i spremnije za nova poznanstva.

Slobodne Vage mogu upoznati ljubav preko prijatelja, poslovnog događaja, zajedničkog projekta ili neke internet zajednice.

U emotivnim vezama lakše će se uskladiti planovi povezani sa novcem, domom i budućnošću. Partneri pronalaze rješenja koja poštuju potrebe obe strane, a zajednički cilj vraća osećaj bliskosti i timskog djelovanja.

Ovo ljeto donosi Vagama praktičnu nagradu za odnose koje su godinama gradile. Dobro poznanstvo može doneti poslovnu priliku, ugled može povećati prihod, a bogatiji društveni život otvoriti vrata ljubavi koja ima ozbiljan potencijal.

Vaga

Izvor: Cloud_Walker/Shutterstock