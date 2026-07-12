Nedjeljni horoskop: Ovnovima se prazni novčanik, Bikove očekuje unapređenje, a vas?

Pročitajte nedjeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine!

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Nedjeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine vam predviđa nedelju punu izazova. Moguće je da ćete osjetiti kako je vaša uobičajena vatrena energija ograničena obavezama i stresom. Nećete osjetiti slabost, ali biće vam potrebna podrška kako biste pregurali ovaj naporan period. Troškovi će početi naglo da rastu tokom prve polovine nedjelje i to će vam stvarati stres, ali kako se vikend bude približavao, osjetićete olakšanje i stvari će doći na svoje mjesto. Sredina nedjelje biće idealna za provođenje vremena sa partnerom koji će biti tu da vam popravi raspoloženje i pruži utjehu. Slobodni Ovnovi potvrdiće svoja osjećanja prema osobi za koju su ranije mislili da im je samo prijatelj. Energija će biti slabija tokom ove nedjelje, tako da se potrudite da spavate dovoljno i da unosite dovoljno tečnosti. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

BIK

Ova nedjelja vam donosi ostvarenje svih onih ciljeva na kojima strpljivo radite već neko vrijeme. Sav trud koji ste ulagali prethodnih mjeseci konačno daje rezultate. Ova dobra energija doprineće da vam samopouzdanje bude na vrhuncu i to će primetiti i ljudi oko vas. Pohvale na poslu daće vam još veću motivaciju da nastavite istim tempom, a moguće je i unapređenje. Sitni gestovi od vašeg partnera poput komplimenata, spremanje vaših omiljenih jela i malih iznenađenja tokom nedjelje dodatno će poboljšati vaše raspoloženje. Slobodni Bikovi uživaće u dugim razogovorima sa osobom koja deli njihova interesovanja i osjetiće se kao da su konačno pronašli osobu koja ih razumije. Tokom cijele nedelje ćete se osjećati produktivno, a višak energije potrošite kroz treninge ili šetnju po prirodi. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i subota.

BLIZANCI

Nalazite se u pomalo nezgodnoj situaciji. S jedne strane, jasnije nego ikad znate koje su vaše vrijednosti, šta vam je zaista važno i za čim čeznete. S druge strane, lako možete da postanete nestrpljivi i nezadovoljni tempom kojim napredujete. Dozvolite sebi da budete dovoljno otvoreni i iskreni prema sopstvenim osjećanjima. Sada nije vreme za žurbu i forsiranje rezultata. Umjesto toga, posvetite se procesu i vjerujte da će vas upravo on odvesti tamo gdje želite da budete. Ova nedjelja je naporna i za vas, ali i za vašeg partnera. Oboje ste pretrpani obavezama, ali vikend je rezervisan samo za vaše zajedničke aktivnosti. Uživaćete u jednostavnim stvarima kao što su odlazak u bioskop ili zajedničke večere. Slobodni Blizanci mogu da očekuju zanimljivo poznanstvo sredinom nedelje sa osobom koja se bavi istim poslom kao i oni. Najbolji dani biće vam subota i nedjelja.

RAK

Ova nedjelja bi mogla da bude užurbana, ali produktivna kada je posao u pitanju. Sa Marsom u jedanaestoj kući, energija i motivacija će vam pomoći da završite obaveze i ostvarite svoje ciljeve. Vaš trud će biti primećen i cijenjen. Važno je da ostanete prizemni i da ne postanete previše sigurni u sebe. Krajem nedjelje ćete imati priliku da se posvetite zadacima koji su ranije ostali nedovršeni. Ovaj period je povoljan za zaposlene, kao i za one koji su povezani sa poslovima u državnom sektoru. Javiće se prilika da se razreše stari nesporazumi i poboljšaju porodični odnosi. Ova nedjelja donosi više topline i bliskosti u emotivne odnose, ali bi mogla da otvori i neke osjetljive teme koje ste ranije izbegavali. Važno je da budete iskreni prema partneru i da ne potiskujete ono što osećate. Slobodni Rakovi mogli bi da osjete jaču povezanost sa nekim ko im pruža sigurnost i razumevanje. Ne žurite sa zaključcima, neka se odnosi razvijaju prirodnim tokom. Zdravlje je stabilno, ali obratite pažnju na dovoljan unos tečnosti. Najbolji dani biće vam sreda i četvrtak.

LAV

Ova nedjelja bi na poslovnom planu mogla da bude prilično dinamična. Moguće je da ćete dobiti nove odgovornosti ili zadatke na poslu. Čak i zahtjevne obaveze ćete da rešite hrabro i odlučno, a nadređeni će da primete vaš trud. Ipak, važno je da kontrolišete impulsivnost i izbjegavate donošenje odluka u afektu. Nisu povoljni trenuci za rasprave i direktne sukobe sa kolegama. Klonite se kancelarijskih drama i nepotrebnih razgovora. Ako tražite novi posao, razgovor sa starim prijateljima ili poznanicima mogao bi da vam otvori nove prilike. Lavove ove nedjelje očekuje period u kojem će želja za pažnjom i bliskošću da bude posebno izražena. Ako ste u vezi, poželjećete da partner jasnije pokaže koliko vas cijeni i koliko mu značite. Umjesto da čekate da druga strana napravi prvi korak, pokušajte da i vi pokažete emocije na svoj način. Slobodne Lavove očekuje poznanstvo sa osobom koja će odmah da probudi radoznalost. Više kretanja, kvalitetniji san i vrijeme provedeno u aktivnostima koje vas raduju pomoći će da vam pomognu da održite dobro raspoloženje i vitalnost. Najbolji dani biće vam utorak i srijeda.

DJEVICA

Ova nedjelja donosi novu nadu kada su posao i karijera u pitanju. Ako su vam neke obaveze dugo bile na čekanju, sada ćete moći da ih pokrenete i završite. Nadređeni pokazuju više poverenja u vas i vaše sposobnosti. Ljudi sa kojima niste u najboljim odnosima neće uspeti da vam naprave veće probleme. Krajem nedjelje dobićete dobre vesti u vezi sa poslom ili ćete da preuzmete na sebe novu odgovornost. Na emotivnom planu očekuje vas period u kojem će iskrenost i otvorena komunikacija da odigraju važnu ulogu. Ako ste u vezi, partner će da primeti vaš trud i počeće to više da cijeni, a zajednički razgovori će vam pomoći da dodatno učvrstite odnos. Slobodne Djevice će ovu nedelju da posvete sebi i stvarima za koje ranije nisu imale vremena. Ljubavni odnosi padaj u u drugi plan. Osjećate se energično i produktivno, tako da je idealno vreme da se posvetite sportu koji ste zbog obaveza zanemarili. Najbolji dani biće vam srijeda i nedjelja.

VAGA

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine vam predviđa idealan period za postavljanje ciljeva i pravljenje prvih koraka koji će vam pomoći da izrastete u osobu kakva želite da postanete. Ovo je ujedno i nedelja novih početaka koji su duboko povezani sa vašim ličnim razvojem. Ipak, pošto je Merkur retrogradan, važno je da ne preterujete sa obavezama i da budete pažljivi sa detaljima, planovima i obećanjima koje dajete. Parntner će zahtjevati više pažnje i nježnosti, pa je važno da i u ljubavi preuzmete inicijativu i isplanirate vikend putovanje ili neke aktivnosti koje niste ranije radili zajedno, poput posećivanja muzeja ili nekih kreativnih radionica. Slobodne Vage bi ove nedjelje mogle da dožive prijatno iznenađenje kada im osoba od koje to nisu očekivale otvoreno pokaže simpatije ili prizna da joj se dopadaju. Ovaj neočekivani trenutak mogao bi da probudi nova osjećanja i donese drugačiji pogled na odnos koji se do sada razvijao polako. Zdravlje je dobro. Najbolji dani biće vam utorak i četvrtak.

ŠKORPIJA

Ova nedjelja donosi promjene na poslovnom planu i zahtjeva od vas da pažljivo birate svoje poteze. Možda ćete imati osjećaj da se stvari odvijaju brže nego što možete da ih ispratite, ali upravo u takvim situacijama važno je da ne donosite odluke iz nervoze ili trenutnog nezadovoljstva. Na emotivnom planu vas očekuje nedjelja puna intenzivnih osjećanja. Možda ćete biti osetljivi na partnerove riječi i postupke, pa je važno da ne donosite zaključke pre nego što čujete celu priču. Slobodne Škorpije će privući osobu koja će da probudi njihovu radoznalost i snažnu hemiju, ali vrijeme će da pokaže da li iza privlačnosti postoji i prava povezanost. Ove nedjelje najviše vam prija da pustite stvari da se razvijaju prirodno, bez potrebe da sve odmah definišete. Više sna i redovna meditacija će vam pomoći da se osjećate zdravije. Najbolji dani biće vam petak i subota.

STRIJELAC

Moguće je da ćete imati više ideja nego vremena da ih odmah sprovedete u djelo, pa će najvažnije biti da odredite prioritete. Vaš entuzijazam i sposobnost da sagledate širu sliku mogu vam pomognu da pronađete kreativna rješenja tamo gde drugi vide prepreke. Nadređeni će biti oduševljeni vašim samopouzdanjem i načinom na koji rješavate probleme. Strijelčeve ove nedjelje očekuje potreba za više slobode, ali i za dubljom povezanošću sa osobom koju vole. Ako ste u vezi poželjećete da unesete više uzbuđenja u odnos kao što su zajednički planovi, spontani izlazak ili neko novo iskustvo koje može da osvježi vašu svakodnevicu. Slobodni Strelčevi će se zainteresovati za osobu koja se razlikuje od njihovog uobičajenog izbora i koja će ih privući svojom energijom, pogledima ili načinom razmišljanja. Nešto što počne kao zanimljiv razgovor moglo bi da preraste u priču koja će vas prijatno iznenaditi. Zdravlje je odlično, ali smanjite unos šećera. Najbolji dani biće vam petak i subota.

JARAC

Ova nedjelja Jarčevima donosi priliku da pokažu koliko su pouzdani. Moguće je da ćete da preuzmete važnu ulogu u nekom projektu ili da će drugi od vas da očekuju više nego inače. Ipak, ne morate sve da držite pod potpunom kontrolom jer ponekad najbolja rješenja dolaze kada napravite prostor za tuđe ideje i drugačiji pristup. Na emotivnom planu Jarčeve očekuje nedjelja u kojoj bi mogli da pokažu nježniju stranu koju često skrivaju iza svoje ozbiljnosti. Ako ste u vezi, partner bi mogao da želi više spontanosti i malih znakova pažnje. Slobodni Jarčevi će se iznenaditi kada ih privuče osoba koja ne odgovara njihovim dosadašnjim očekivanjima. Pojaviće se neko ko će ih podstaći da izađu iz svoje zone komfora i ko će da ih podsjeti da emocije ne moraju uvek da budu pažljivo isplanirane. Ove nedjelje najlepši trenuci mogu da dođu upravo onda kada prestanete sve da analizirate. Moguće su nesanice u drugoj polovini nedjelje. Najbolji dani biće vam ponedjeljak i petak.

VODOLIJA

Vaše originalne ideje i sposobnost da razmišljate van ustaljenih okvira mogu da vam donesu prednost, posebno u situacijama gdje je potrebno da se pronađe brzo i kreativno rješenje. Ipak, nemojte da dozvolite da vas broj novih ideja odvuče na previše strana odjednom. Moguće je da ćete dobiti priliku da pokažete talenat koji ranije nije bio dovoljno primjećen. Ovo je nedjelja u kojoj će partner da vas obori sa nogu razumjevanjem i količinom nežnosti koju će da pokaže. Slobodne Vodolije mogle bi da se zainteresuju za osobu sa kojom će ih najprije povezati razgovor, zajedničke ideje ili neobičan susret. Privlačnost će da nastane tamo gde je najmanje očekujete, posebno sa nekim ko će da vas podstakne da drugačije gledate na ljubav. Kada je zdravlje u pitanju, Vodolijama će najviše prijati da pronađu ravnotežu između aktivnosti i odmora. Vaša želja da stalno nešto istražujete, planirate i završavate mogla bi vas dovede do toga da zanemarite signale umora. Najbolji dani biće vam srijeda i četvrtak.

RIBE

Nedjeljni horoskop od 13. do 19. jula 2026. godine donosi vam potrebu da se više oslonite na svoju kreativnost i unutrašnji osjećaj za pravi trenutak. Moguće je da ćete primijetiti detalje koje su drugi previdjeli i to će da vam pomogne da lakše nađete rješenje za neki problem. Ako imate ideju koju već neko vrijeme čuvate za sebe, sada je povoljan trenutak da je podelite sa drugima i pokažete šta umijete. Zauzete Ribe počinju da primjećuju da im više nego veliki gestovi znače male stvari kao što su nežna riječ i razumjevanje. Slobodne Ribe privlače pažnju osobe koja će da ih osvoji svojom smirenošću i načinom na koji ih razumije. Moguće je da će se neka nova priča razvijati polako, ali upravo taj postepeni ritam će da joj da posebnu vrijednost. Umesto da ignorišete umor, poslušajte telo i priuštite sebi više odmora. Najbolji dani subota i nedjelja.

(MONDO)