Dnevni horoskop za 11. jul: Ribe nostalgija tjera na neobične poteze...

Vikend donosi zanimljivu energiju idealnu za opuštanje, ali i za neka važna emotivna otkrića.

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Ovan

Energija vikenda vas zove u akciju i pokret. Idealno je vrijeme za kraći izlet ili sportske aktivnosti sa prijateljima. Pazite samo da u naletu entuzijazma ne nametnete svoj tempo drugima koji bi radije da odmaraju.

Bik

Ove subote vaš fokus je na udobnosti i uživanju u krugu porodice ili uljepšavanju doma. Finansijska situacija se stabilizuje, pa možete sebi priuštiti neku sitnicu koju dugo želite. U ljubavi vas očekuju mirni i topli trenuci.

Blizanci

Vaš šarm je danas na vrhuncu, a telefon ne prestaje da zvoni. Odličan je dan za druženje, flert i sklapanje novih poznanstava. Ipak, potrudite se da saslušate sagovornike do kraja pre nego što pređete na sljedeću temu.

Rak

Osjećate potrebu da usporite i napunite baterije u tišini. Intuicija vam je izuzetno izoštrena, pa poslušajte onaj unutrašnji glas kada su u pitanju važne odluke. Veče donosi emotivnu bliskost sa osobom koja vam je vjerna već dugo.

Lav

Danas ste u centru pažnje gdje god da se pojavite, a vaša harizma privlači pozitivne ljude. Iskoristite ovaj dan za organizaciju nekog slavlja ili izlaska. Neko iz kruga prijatelja bi mogao da vam pokaže da gaji malo dublja osjećanja prema vama.

Djevica

Vaše misli su okrenute ka dugoročnim planovima i ciljevima. Nemojte previše analizirati stvari koje trenutno ne možete da promijenite. Opustite se uz dobru knjigu ili film i dozvolite sebi malo "nerada".

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Vaga

Dan donosi sjajnu energiju za učenje, istraživanje ili planiranje nekog daljeg putovanja. Komunikacija sa ljudima iz inostranstva ili sa nekim ko dijeli vaša interesovanja biće izuzetno inspirativna. Slobodne Vage očekuje zanimljiv kontakt preko interneta.

Škorpija

Danas ste strastveni i duboko posvećeni svemu što radite. Može doći do ozbiljnijih razgovora sa partnerom o zajedničkim finansijama ili planovima za budućnost. Ne plašite se ranjivosti, ona će vas zapravo još više povezati.

Strijelac

Fokus je potpuno na vašim partnerskim odnosima, kako ljubavnim, tako i bliskim prijateljskim. Dan je savršen za kompromise i izglađivanje starih nesporazuma. Ako ste slobodni, izlazak među ljude donosi neočekivanu i veoma privlačnu priliku.

Jarac

Subotu ćete najradije iskoristiti da dovedete u red svoj prostor, zdravlje i svakodnevne rutine. Godiće vam lagana šetnja, detoksikacija ili vrijeme sa najbližima. Mali uspjeh na privatnom planu donosi vam veliko zadovoljstvo.

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Vodolija

Ovo je vaš dan za čistu zabavu, kreativnost i ljubav! Kreativni hobiji će vam cvjetati, a ako imate djecu, provešćete nezaboravne momente s njima. Na ljubavnom planu, varnice pršte na sve strane - prepustite se trenutku bez previše razmišljanja.

Ribe

Najbolje ćete se osjećati u toplini svog doma, okruženi ljudima koje najviše volite. Nostalgija vas može navesti da se javite nekom starom prijatelju. Idealno je vrijeme za porodični ručak i punjenje baterija za narednu nedjelju.