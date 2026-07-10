Dnevni horoskop za 10. jul: Ljubomora Škorpiji ne donosi ništa dobro!

Slobodnim Bikovima smiješi se zanimljivo poznanstvo.

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Ovan

Dan vam donosi nalet energije i želju da završite sve što ste odlagali. Na poslu možete ostaviti odličan utisak ako budete strpljivi u komunikaciji sa saradnicima. U ljubavi vas očekuje prijatan razgovor koji može razjasniti stare nesporazume. Veče iskoristite za odmor i druženje sa dragim ljudima.

Bik

Pred vama je miran dan u kojem ćete lakše pronaći ravnotežu između obaveza i privatnog života. Mogući su manji finansijski dobici ili dobre vesti vezane za novac. Partner će cijeniti vašu pažnju, dok slobodni Bikovi mogu upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.

Blizanci

Bićete puni ideja i inspiracije, ali pazite da ne preuzmete previše obaveza odjednom. Dan je odličan za pregovore, razgovore i rješavanje administrativnih poslova. Ljubavni život donosi neočekivano iznenađenje koje će vam popraviti raspoloženje.

Rak

Emocije će danas biti izraženije nego inače, ali će vam upravo intuicija pomoći da donesete pravu odluku. Poslovna situacija se stabilizuje, a moguća je i podrška osobe od autoriteta. Uveče pronađite vreme za porodicu i opuštanje.

Lav

Nalazite se u centru pažnje i lako osvajate simpatije okoline. Iskoristite ovaj dan za predstavljanje svojih ideja ili pokretanje novog projekta. U ljubavi vas očekuje više romantike nego što ste planirali, a slobodni Lavovi mogu doživjeti zanimljiv susret.

Djevica

Organizovanost će vam biti najveći saveznik. Uspješno ćete rješavati obaveze koje su drugima djelovale komplikovano. Moguće su manje nesuglasice sa partnerom zbog sitnica, ali će iskren razgovor brzo vratiti lepe emocije u vaš odnos.

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Vaga

Petak donosi priliku da završite važan posao i rasteretite se pred vikend. Bićete raspoloženi za druženje i nova poznanstva. Ljubavna situacija ide u pozitivnom smjeru, posebno ako otvoreno pokažete svoja osjećanja.

Škorpija

Vaša odlučnost danas dolazi do izražaja. Moguće je da ćete riješiti problem koji vas već neko vrijeme opterećuje. U emotivnim odnosima izbjegavajte ljubomoru i nepotrebne sumnje – povjerenje će donijeti najbolje rezultate.

Strijelac

Želja za promjenama biće veoma izražena. Moguće su dobre vijesti vezane za putovanje, obrazovanje ili saradnju sa ljudima iz inostranstva. Ljubavni život donosi više smijeha i spontanih trenutaka koji će vas ispuniti pozitivnom energijom.

Jarac

Fokusirani ste na ciljeve i danas ćete napraviti važan korak naprijed. Finansijska situacija može krenuti nabolje zahvaljujući dobroj procjeni ili novoj poslovnoj prilici. Partner će imati razumevanja za vaše obaveze, ali ne zaboravite da mu posvetite malo vremena.

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Vodolija

Dan je povoljan za timski rad, kreativne projekte i nove ideje. Moguće je poznanstvo koje će vam u budućnosti biti veoma korisno. Na ljubavnom planu očekuju vas prijatni trenuci i više iskrenosti u odnosima.

Ribe

Intuicija vas danas neće prevariti, zato poslušajte unutrašnji osjećaj prije nego što donesete važnu odluku. Poslovne obaveze uspješno privodite kraju, a jedna pohvala može vam dodatno podići samopouzdanje. Veče je idealno za odmor, šetnju ili vrijeme provedeno sa voljenom osobom.