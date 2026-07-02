"Neočekivani favorit": Astrolog otkriva najsrećniji znak horoskopa u julu 2026.

Astrolog otkriva koji znak Zodijaka je najsrećniji u julu 2026. godine!

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Mjesečni horoskop za jul 2026. nam obećava intenzivan mjesec. Retrogradni Merkur i zaokret Neptuna i Saturna u retrogradni hod. U jednoj rečenici - hodaćemo kao po minskom polju.

Veoma je važno da ne boravite na mjestima sa velikim brojem ljudi oko 20. jula i da pažljivo pratite vijesti. Mogući su kvarovi interneta i tehnike, ne ostavljajte važne poslove za posljednji trenutak. Lideri mogu da daju određene izjave, a poslije 24. jula da povlače riječi. Zato je najbolje da paniku iskontrolišete.

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3. STRIJELAC

Na treće mjesto smjestio se Strijelac! Da, uprkos naglim promjenama sudbine, pred vama je veoma povoljan period za rast i razvoj karijere, putovanja i učenje svega novog! Glavno pravilo ovog mjeseca? Ne pravite nagle i nepromišljene poteze. Ovo je odlično vrijeme za proširenje svijesti, učenje, kao i privođenje biznis projekata kraju. Vjerovali ili ne, retrogradni Merkur će vam u tome pomoći.

2. BLIZANCI

Na drugom mjestu su Blizanci. Pred vama je nevjerovatno dobar period povezan sa fizičkom aktivnošću. Možete da postanete zdraviji, aktivniji i dobijete najbolje od sudbine. Da biste to postigli, potrebno je da odustanete od starih rješenja koja više ne rade, hrabro zakoračite u nepoznato i dobijete sve što poželite! Sada bukvalno odlučujete o svojoj sudbini! Vjerujte u sebe i u svoju zvijezdu! Ovo vrijeme je pogodno za putovanja, učenje, početak novih veza, krupne kupovine, kao i ambiciozne projekte i promjenu posla uopšte.

1. OVAN

Pobjednik ove rang-liste je Ovan. Život vam se mijenja munjevito, napredujete i postajete bolji svakim danom! Sazrijevate, spremni ste da se odreknete nečeg malog kako biste dobili više. Sada treba da se fokusirate na cilj i ne gubite vrijeme na sitnice. Možete bukvalno sve, glavno je da vjerujete u sebe i "spalite" mostove za povlačenje. Retrogradni Merkur može da donese manja kašnjenja, ali neka vas ona ne plaše, već naprotiv, motivišu da sve provjerite još jednom.

Odlično vrijeme za sport, putovanja, velike kupovine, promjenu posla, otvaranje sopstvenog biznisa, početak veze ili novu fazu u postojećoj, kao i za rad sa psihologom (ako je potrebno).

"Veoma važan period očekuje Lavove i Vodolije. Dodala bih ih na listu, međutim, traumatičan period oko 20. jula sugeriše da bi trebalo da se pripazite oko tog datuma i da ne mislite da možete da prevarite sudbinu", kaže astrolog.

(MONDO)