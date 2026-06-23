Na korak smo od retrogradnog Merkura: Ova 4 znaka Zodijaka moraće najviše da se čuvaju

Retrogradni Merkur biće na nebu od 29. juna do 23. jula 2026. godine. Saznajte na koga će on imati najveći uticaj.

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Svaki put pod uticaj retrogradnog Merkura dolaze različiti znaci horoskopa, kao i različite sfere života. Ovoga puta, njegov uticaj počinje 29. juna i trajaće do 23. jula 2026. godine. Retrogradni Merkur, koji nastupa baš početkom ljeta, najviše će pogoditi ova četiri znaka:

1. RAK

Retrogradni Merkur kreće iz vašeg znaka i vi ćete u ovom periodu najviše morati da vodite računa. Možete da primjećujete kako vam fokusslabi, stalno zaboravljate važne stvari iako su vam "na vrhu jezika". Vrlo je važno da u razgovorima sa ljudima imate maksimalnu koncentraciju, pošto vam treba duplo više pažnje da nešto upamtite. Vodite računa da ne gubite sitne predmete, poput ključeva ili telefona. Takođe, savjetuje se oprez tokom vožnje.

2. JARAC

Vas će, tokom retrogradnog Merkura, čekati problemi sa okolinom. Stari i neraščišćeni računi, nešto na šta ste potpuno zaboravili, sada može ponovo da izbije na videlo. Pazite se nesuglasica sa partnerom. Vaš partner može da pokrene staru priču za koju ste vi mislili da je davno završena, a može i da vas podsjeti na stare greške. Važno je da, ukoliko je moguće, izbjegnete rasprave koje ne vode nikuda. U narednom periodu, takođe, moguć je i povratak nekog s kim se odavno niste vidjeli. To može biti poznanik, stari prijatelj ili, ako ste singl, neko u koga lako možete da se zaljubite.

3. VAGA

Početak ljeta obilježiće vam problemi na poslu. Oni nisu značajni za dalju karijeru, ali mogu da vam budu nepredviđeni napor. Možda je neko pogrešio dok je sastavljao vaš ugovor ili vam poslao novac na pogrešan račun. Tokom retrogradnog Merkura, mogući su problemi sa dokumentacijom na poslu. Vodite računa da ništa što je vezano za posao ne izgubite i ne zaboravite.

4. OVAN

Pazite se problema u kući. Retrogradni Merkur umije da "kvari" uređaje, pa će ključno biti da vodite računa o kućnim aparatima. Ukoliko ste planirali letnji odmor u ovom periodu, ne izlazite iz kuće prije nego što provjerite da li sve funkcioniše kako treba. Takođe, vodite računa da ne zaboravite plaćanje računa. Ipak, ako ste već u nekom periodu zaboravili na njih, sad mogu da vam dođu na naplatu. Pazite da se ne posvađate sa ukućanima, pogotovo ne oko sitnica ili oko stvari koje se mogu lako riješiti.

(MONDO)