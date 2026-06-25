Veliki mjesečni horoskop za jul 2026: Vrijeme je za naplatu, ovi znaci će transformisati rad u čisto zlato

Pročitajte mjesečni horoskop za jul 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Billion Photos/Shutterstock

Pročitajte mjesečni horoskop za jul 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za jul 2026. godine predviđa vam bolju situaciju na poslu nego što je bila u prethodnom periodu. Možete da očekujete novčani bonus u posljednjoj nedjelji jula. To neće biti veliki bonus, ali bi vama mogao da bude dovoljan kao dokaz da vaš trud nije prošao neprimjećen. Pun Mjesec 28. jula biće za vas velika prekretnica. Tada će se okončati jedan period vašeg poslovnog života koji vam je zadavao velike muke. To će možda biti projekat na kojem ste dugo radili, a možda i pregovori za bolje plaćen posao. Vodite računa da novac ne dajete olako. Ne poručujte onlajn i ne uplaćujte ono za šta niste sigurni.

Ljubav

Niste raspoloženi za ljubav. Osjećate da je vaše srce santa leda koja će se teško otopiti. Ovog ljeta čekaju vas preispitivanja i sumnje, koliko u sebe, toliko i u partnera. Ne sumnjajte previše u sebe, pošto ste vođeni strahovima od neizvjesnog. Ipak, vodite računa na sve "crvene zastavice" koje vaš partner može da ispoljava. Može da se desi da vam neko bude simpatičan na poslu, a to može biti neko kome se vi duže vrijeme sviđate. Ako se psihički ne osjećate spremno za vezu, ne ulazite u ozbiljne priče olako, pogotovo što će ubrzo zaista neko nov ući u život.

Zdravlje

Vaše zdravlje može biti stabilno cijelog mjeseca, ali ujedno može da vas muči stres i anksioznost. Vrlo je važno da se u ovom periodu bavite aktivnostima koje vas opuštaju, kako ne biste mislili o napetim situacijama koje vas okružuju. Zato je najbolje da pronađete sport ili neku drugu fizičku aktivnost koja će vas zabaviti i držati opuštenim. Vodite računa o problemima sa alergijama i stomačnim problemima, oni se mogu ponavljati kroz cijeli jul.

BIK

Novac

Vama je situacija značajnije mirnija nego što je to bila prethodni mjesec. Svi stresovi koji su vas mučili, najviše zbog vaših kolega sa posla, već početkom jula će se smiriti. Ukoliko pregovorate oko poslovnog putovanja, ti pregovori će se završiti do 28. jula. Takođe, ukoliko ste na nekoj poslovnoj obuci ili u procesu sticanja nekog znanja koje vam može značiti za posao, i to će se završiti do 28. jula 2026. godine. Možete imati neki veći izdatak koji će vam oduzeti više novca nego na šta ste računali, zato vodite računa. Ne rasipajte se bespotrebno.

Ljubav

Smanjenje nervoze može da vas očekuje i u partnerskim odnosima. Ukoliko vas je partner nervirao u prethodnom periodu ili ste, ipak, pomislili da ste možda počeli da govorite različitim jezicima, ne brinite. Stres te situacije vas više neće moriti i moći ćete konačno da se više posvetite sebi. Pokušajte da period između 21. i 22. jula provedete sa partnerom na romantičnom dejtu. Ako ste singl, ne brinite, te dane možete da provedete i sa najbližim prijateljima.

Zdravlje

Venera u Djevici, koja nastupa krajem mjeseca, može da vam probudi želju da se više bavite nekim aktivnostima koje vas smiruju. Može da vas tjera da sredite cijelu kuću od poda do plafona ili uradite još neki zadatak koji odlažete neko vrijeme. Nemojte da se preforsirate. Način opuštanja koji vama najviše odgovara je uživanje u komforu, lijepim stvarima i hrani i ugađanjem slabostima. Umjesto da se dodatno umarate, pokušajte večeri da provodite uz kafu i knjigu ili na nekoj lijepoj večeri.

BLIZANCI

Novac

Kako je Merkur vaš prirodni vladar, na vas će izrazito uticati retrogradni Merkur koji će trajati do 23. jula. Iako važi da se pod retrogradnim Merkurom gube stvari, on može i da vrati stvari nazad, pa tako vama može da donese novac nazad u džep. Neko će da vam vrati pozajmljen novac, a možete kroz bonus na poslu da pokrijete trošak koji ste napravili u prethodnom periodu. Pazite samo ako se odluči da vam vrati i neke stare račune ili nešto što ste izgubili, valjalo bi da ste u pripravnosti. Situacija na poslu može biti napeta, usljed svađa sa kolegama ili nerazumevanja. Ako nekakve rasprave i bude, ona će se smiriti već poslije punog Mjeseca.

Ljubav

Vama može da počne zanimljiv period u ljubavi, bilo da ste singl ili da ste zauzeti. Ako kojim slučajem idete na neko putovanje, može da vam se svidi neko zanimljiv. To može biti romantičan susret na plaži, gdje ćete se kroz zabavu i igru bolje upoznati. Ta misteriozna osoba može biti i poznanik na kojeg ste zaboravili ili neko ko je bio u vašem prostoru, ali ga nikada niste primijetili.

Zdravlje

Kada Mjesec bude ušao u znak u Škorpije možete da osjetite blage glavobolje koje vas mogu pratiti sve do punog Mjeseca. Ne obazirite se pretjerano na njih i ne dozvolite da vas remete u aktivnostima koje vas čine srećnim. Tokom jula, gledajte da sebe ne uskraćujete sitnih zadovoljstava, poput izlazaka u šetnje, igre ili šopinga.

RAK

Novac

Jul 2026. će biti mjesec pun dešavanja za vas Rakove. U jednom periodu, sredinom mjeseca, u vašem znaku će biti stelijum koji vama može da donese uzburkan, ali zanimljiv period. Retro Merkur će vas činiti zaboravnim, te je jako važno da vodite računa o poslovnim dokumentima, ključevima sa posla i o novcu. Jupiter, najsrećnija planeta Zodijaka, krajem mjeseca vam ulazi u 2. kuću finansija. On može da vam bude vesnik povećanje plate ili druge veće novčane ili materijalne dobiti.

Ljubav

Ovog mjeseca ćete više biti okrenuti brizi o sebi i svojim finansijama, pa može da se desi da zapostavite partnerske odnose. Kako su vama partnerski odnosi jako važni, ovo će možda da vas zabrine. Vas, u kojoj god da ste fazi kada je ljubav u pitanju, očekujte njeno okončanje oko 28. jula. Ako tek sad upoznajete nekoga i bili ste u dejting fazi, do punog Mjeseca možda možete već i da zvanično uđete u vezu.

Zdravlje

Tokom mjeseca Merkur, Jupiter, Mjesec i Sunce da borave u vašem znaku, čineći vas izuzetno osjetljivima. Vaše fizičko stanje direktno zavisi od emocija. Ako osjetite stres, makar i najmanji, on može da vam se odrazi na stomak. Zato je potrebno da pazite na ishranu tokom jula. Najbolje je da samo spremate sebi obroke. Tako ćete da se osigurate zdrav obrok i imaćete aktivnost koja će da vas opusti.

LAV

Novac

Vama već na samom početku jula počinje izrazito dobar period koji će trajati narednih godinu i po dana. Možete da očekujete priznanja na poslu. Vaši šefovi biće izuzetno zadovoljni vašim performansom, a to će izrazito da vam laska. Ta priznanja mogu da dođu u paketu sa većom platom ili čak unapređenjem. Zato, ovaj jul iskoristite da uhvatite inicijalni zalet i posadite sjeme uspjeha koje će proklijati i dati plodove u narednih godinu dana.

Ljubav

Neka ljubavna sjećanja mogu da vam se vrate kada vam najmanje odgovara, kada vam je potrebna koncentracija na poslu. Možda se sjećate nekih ljubavnih promašaja ili trenutaka kada je partner bio nefer prema vama. Ova sjećanja donosi retrogradni Merkur koji vam dolazi iz kuće sjećanja. Ne obazirite na njih. Okrenite se sebi, sopstvenom uspjehu i napretku i prava osoba će sigurno ubrzo doći.

Zdravlje

Možda ćete da primijetite da odjednom više ne možete da uđete u omiljenu ljetnu haljinu koju ste kupili prošle godine. Ovog ljeta, ali i duže, vodite računa da ne dobijete višak kilograma. Umjesto sladoleda uz seriju uveče, pokušajte da se okrenete večernjem trčanju ili nekom plesu. Neka to budu aktivnosti pogodne za mršavljenje, a koje će učiniti da se osjećate opušteno.

DJEVICA

Novac

Ovog mjeseca se čuvajte svađa na poslu, prouzrokovanih retrogradnim Merkurom. Posebna prijetnja biće vam neslaganje sa šefovima. Nadređeni mogu da budu pogrešno informisani o vašim rezultatima ili da čuju neki nezgodan trač o vama. Vodite računa da sami ne stvarate takve nesporazume. Komunicirajte jasno, koncizno i uvijek čuvajte mejlove koje šaljete sa posla. Vaša pedantnost i preciznost će vas izvući iz loših situacija. Ne trudite se previše da istjerujte "mak na konac" na poslu već čekajte da prođe retrogradni Merkur. On će da raščisti mnoge nesuglasice.

Ljubav

Venera koja ulazi u vaš znak okupiraće vaš um romantikom i ljubavnim temama. Sve više ćete zaticati sebe kako uživate u romantičnim filmovima i serijama koji su vam nekada djelovali besmisleno, a parovi na ulici će vam biti sve draži prizor, pa ćete početi da razmišljate: "Da li ovo mogu da budem ja?". Karmička ljubav može da se dogodi tokom ljeta, ali se ne obazirite previše. Ona će biti tu samo kao važna lekcija koju ćete morati da naučite.

Zdravlje

Bićete vrijedni cijelog ljeta. Kada kolege odu na odmor, vama će da ostave nedovršene zadatke. Kod kuće su svi "bespomoćni" bez vašeg nadzora a, ako ste u vezi, i vaš partner se oslanja na vašu preciznost. Sve ovo može da vam prouzrokuje glavobolje i probleme sa stomakom. Zato je ključ vašeg zdravlja da se lišite viška obaveza koje vas presiraju. Pustite da se i kolege i ukućani malo više oslone na sebe i vidjećete koliko ćete mirnije spavati.

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