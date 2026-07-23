Kraj teških vremena: 3 znaka horoskopa procvjetaće tokom Mjeseca u Strijelcu 24. jula

Astrologija otkriva kojim znacima horoskopa sve kreće od ruke od 24. jula 2026. godine!

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Tokom Mjeseca u Strijelcu, 24. jula 2026. godine, teška vremena završavaju se za tri znaka horoskopa. Umorni su od borbe i spremni da krenu dalje.

Ovaj pozitivan položaj Mjeseca budi želju za nečim većim od života u mjestu i osjećaja zaglavljenosti. Dosta ste trpili, a sada jasno shvatate da, ukoliko želite promjenu, upravo vi morate da je pokrenete.

1. STRIJELAC

Mjesec se nalazi u vašem znaku i spremni ste da teškoće jednom zauvijek ostavite iza sebe. Tačno znate ko ste i šta morate da uradite kako biste izašli iz situacije koja vam ne odgovara. Vrijeme je da se pokrenete.

Možda ste na trenutak zaboravili, ali vi niste osoba koja pristaje na prosjek. Prihvatanje onoga što ne želite dovelo vas je na mjesto na kojem se ne osjećate dobro, a sada je vrijeme da nastavite dalje.

Preuzimate kontrolu nad svojim životom i odlučujete da prekinete period teškoća koji vas je preplavio. Dok je Mjesec u vašem znaku, u potpunosti vjerujete u sebe i ponovo se nadate mnogo boljoj budućnosti. Možete vi to!

2. BIK

U poslednje vrijeme prošli ste kroz brojne teškoće i naučili mnogo bolnih lekcija. Sve to pokazalo vam je da ipak postoji granica do koje možete da trpite loše ponašanje drugih. U petak se budite i shvatate da je Mjesec u Strijelcu tu da vas vrati sebi. Konačno!

Drugim riječima, dosta vam je svega. Teškoće kroz koje prolazite povezane su sa određenim ljudima iz vašeg života, a ovog dana shvatate da vam više nisu potrebni. Kakvo je samo oslobađanje spoznati da možete da odete od ljudi koji vas čine nesrećnim.

Ovaj lunarni uticaj učiniće da se osjećate neustrašivo i spremno da se borite za pravo da ponovo budete srećni. Izbacujete toksične ljude iz svog života kako biste napravili prostor za nešto mnogo bolje.

3. RAK

Teškoće kroz koje ste prolazili povezane su sa porodicom. Iako je ovo veoma osjetljiva tema, počinjete da shvatate da morate da postavite granice. Ne možete da dozvolite ljudima da vas gaze, čak ni onima do kojih vam je najviše stalo.

Ovo saznanje prirodno dolazi tokom Mjeseca u Strijelcu, jer ova lunarna faza u vama budi želju za slobodom. Dosta vam je ogromnih očekivanja koja vam je porodica nametnula. Ovo je period koji će vam pomoći da ih se oslobodite.

(MONDO)