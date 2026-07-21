Kraj retrogradnog Merkura: Četiri znaka Zodijaka neočekivano stižu do velike sume novca

Astrologija otkriva koji znaci će zaraditi puno novca na kraju retrogradnog Merkura!

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Merkur se približava kraju retrogradnog kretanja, čime bi, prema astrološkim prognozama, za četiri znaka horoskopa trebalo da počne povoljniji period za pregovore, dogovore i sređivanje dokumentacije.

Pošto će Merkur 24. jula ponovo krenuti direktno, pojedinici znaci bi u narednim danima mogli lakše da sklope uspješne poslove i poboljšaju svoju finansijsku situaciju.

Proverite ko će imati najveće šanse za dodatnu zaradu:

1. RAK

Jupiter u Lavu mogao bi da vam donese više finansijskih prilika i pojača vaš osjećaj za novac. Povoljna bi mogla da bude i saradnja sa osobama rođenim u znaku Lava, jer bi takva povezanost mogla da vam donese veću zaradu.

2. DJEVICA

Venera u znaku Djevice mogla bi da donese poklone, finansijsku korist i prijatna iznenađenja. Moguće je i da će neko za vas učiniti nešto što će vam značiti više od samog novca.

3. ŠKORPIJA

Povoljan položaj Jupitera mogao bi da vam donese poboljšanje finansijske situacije. Neki bi mogli da dobiju veću platu, dok bi drugi mogli da dobiju bolje plaćenu poslovnu ponudu.

4. JARAC

Očekujte prilike za zaradu preko rizičnijih ulaganja ili poslova povezanih sa internetom. Ipak, uprkos povoljnim prognozama, pri donošenju finansijskih odluka biće vam neophodan oprez.

(MONDO)