Saturn kreće retrogradno 26. jula: Pet horoskopskih znakova čeka veliki test do decembra

Pročitajte kojih pet znakova Zodijaka će biti najviše pogođeni promjenama koje donosi retrogradni Saturn.

Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Od 26. jula do 10. decembra 2026. godine Saturn će se kretati retrogradno, a astrolozi smatraju da ovaj period donosi važne životne lekcije, suočavanje sa sopstvenim greškama i preispitivanje odluka.

Saturn je planeta discipline, odgovornosti i strukture, pa njegovo retrogradno kretanje često simbolizuje vreme kada se vraćamo na stare teme kako bismo ih konačno rješili.

Evo kojih pet znakova Zodijaka će morati da preuzmu odgovornost, postave jasnije granice i da naprave promjene koje su dugo odlagali:

1. RAK

Za Rakove će Saturn retrogradno najviše uticati na karijeru. U narednim mjesecima jasno ćete uočiti ko je zloupotrebljavao vaš autoritet ili vas sputavao na poslu. Iako ova saznanja neće biti prijatna, upravo ona mogu da budu vaš okidač za velike promjene.

Mnogi Rakovi razmišljaće o promeni radnog mjesta, profesije ili čak pokretanju sopstvenog biznisa. Period do decembra traži od vas da preuzmete kontrolu nad svojom profesionalnom budućnošću i finansijama.

2. OVAN

Ovnovima Saturn donosi buđenje. Kako se ova planeta trenutno nalazi u vašem znaku, njena poruka biće vrlo lična. Vreme je da iskreno sagledate navike koje vas koče i da se oslobodite obrazaca ponašanja koji usporavaju vaš napredak.

Moguće je da ćete shvatiti da ste previše radili, zanemarivali sebe ili donosili ishitrene odluke. Ako budete spremni da uvedete više discipline u svakodnevni život, ovaj period mogao bi da označi početak velikog ličnog razvoja.

3. VAGA

Retrogradni Saturn stavlja na probu granice koje Vage postavljaju u odnosima sa drugima. Ovo je idealan trenutak da se zapitate ko ne poštuje vaše vrijeme, energiju i trud, kao i da li se previše dajete ljudima koji to ne umiju da cijene.

Astrolozi smatraju da bi mnoge Vage upravo sada mogle da redefinišu partnerske, prijateljske ili poslovne odnose. Jasnije granice bi mogle potpuno da promijene dinamiku vaših odnosa već nakon 26. jula.

4. JARAC

Jarčeve očekuje važna lekcija u privatnom životu. Iako ste često prirodni lideri na poslu, sada će fokus biti na porodici i domu.

Pred vama je period u kojem ćete morati da uvedete više reda, organizacije i stabilnosti u porodične odnose. Odluke koje budete donosili trebalo bi dobro da promišljate, jer za velike promjene ima dovoljno vremena.

5. VODOLIJA

Za Vodolije ovaj tranzit predstavlja poziv da uspore tempo i pažljivo preispitaju način na koji komuniciraju sa drugima. Posebnu pažnju trebalo bi da obratite na ugovore, dogovore i poslovna partnerstva.

Ovo je period u kojem će mnogi shvatiti da moraju da postave jasnija pravila i granice kako bi izbjegli nesporazume i zaštitili svoje interese. Manje brzopletosti, a više promišljenosti biće ključ uspjeha tokom narednih mjeseci.

(MONDO)