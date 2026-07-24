logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saturn kreće retrogradno 26. jula: Pet horoskopskih znakova čeka veliki test do decembra

Saturn kreće retrogradno 26. jula: Pet horoskopskih znakova čeka veliki test do decembra

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Pročitajte kojih pet znakova Zodijaka će biti najviše pogođeni promjenama koje donosi retrogradni Saturn.

Horoskopski znakovi koje pogađa retrogradni Saturn Izvor: Shutterstock/Cinemanikor

Od 26. jula do 10. decembra 2026. godine Saturn će se kretati retrogradno, a astrolozi smatraju da ovaj period donosi važne životne lekcije, suočavanje sa sopstvenim greškama i preispitivanje odluka.

Saturn je planeta discipline, odgovornosti i strukture, pa njegovo retrogradno kretanje često simbolizuje vreme kada se vraćamo na stare teme kako bismo ih konačno rješili.

Evo kojih pet znakova Zodijaka će morati da preuzmu odgovornost, postave jasnije granice i da naprave promjene koje su dugo odlagali:

1. RAK

Za Rakove će Saturn retrogradno najviše uticati na karijeru. U narednim mjesecima jasno ćete uočiti ko je zloupotrebljavao vaš autoritet ili vas sputavao na poslu. Iako ova saznanja neće biti prijatna, upravo ona mogu da budu vaš okidač za velike promjene.

Mnogi Rakovi razmišljaće o promeni radnog mjesta, profesije ili čak pokretanju sopstvenog biznisa. Period do decembra traži od vas da preuzmete kontrolu nad svojom profesionalnom budućnošću i finansijama.

2. OVAN

Ovnovima Saturn donosi buđenje. Kako se ova planeta trenutno nalazi u vašem znaku, njena poruka biće vrlo lična. Vreme je da iskreno sagledate navike koje vas koče i da se oslobodite obrazaca ponašanja koji usporavaju vaš napredak.

Moguće je da ćete shvatiti da ste previše radili, zanemarivali sebe ili donosili ishitrene odluke. Ako budete spremni da uvedete više discipline u svakodnevni život, ovaj period mogao bi da označi početak velikog ličnog razvoja.

3. VAGA

Retrogradni Saturn stavlja na probu granice koje Vage postavljaju u odnosima sa drugima. Ovo je idealan trenutak da se zapitate ko ne poštuje vaše vrijeme, energiju i trud, kao i da li se previše dajete ljudima koji to ne umiju da cijene.

Astrolozi smatraju da bi mnoge Vage upravo sada mogle da redefinišu partnerske, prijateljske ili poslovne odnose. Jasnije granice bi mogle potpuno da promijene dinamiku vaših odnosa već nakon 26. jula.

4. JARAC

Jarčeve očekuje važna lekcija u privatnom životu. Iako ste često prirodni lideri na poslu, sada će fokus biti na porodici i domu.

Pred vama je period u kojem ćete morati da uvedete više reda, organizacije i stabilnosti u porodične odnose. Odluke koje budete donosili trebalo bi dobro da promišljate, jer za velike promjene ima dovoljno vremena.

5. VODOLIJA

Za Vodolije ovaj tranzit predstavlja poziv da uspore tempo i pažljivo preispitaju način na koji komuniciraju sa drugima. Posebnu pažnju trebalo bi da obratite na ugovore, dogovore i poslovna partnerstva.

Ovo je period u kojem će mnogi shvatiti da moraju da postave jasnija pravila i granice kako bi izbjegli nesporazume i zaštitili svoje interese. Manje brzopletosti, a više promišljenosti biće ključ uspjeha tokom narednih mjeseci.

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

horoskop astrologija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA