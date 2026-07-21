Dnevni horoskop za 21. jul 2026: Biku stiže novac, Strijelcu nova ljubav, a šta čeka vaš znak?

Dnevni horoskop za 21. jul – posao, ljubav i zdravlje.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ovan

Posao: Dan donosi priliku da završite obavezu koja vas je dugo opterećivala. Ljubav: Partner će cijeniti vašu iskrenost, dok slobodne očekuje zanimljiv susret preko prijatelja. Zdravlje: Obratite pažnju na iscrpljenost i ne preskačite odmor.

Bik

Posao: Moguće su dobre vijesti vezane za novac ili dodatni izvor prihoda. Ljubav: Više nježnosti i strpljenja učvrstiće odnos sa voljenom osobom. Zdravlje: Povedite računa o ishrani i unosu tečnosti.

Blizanci

Posao: Dan je povoljan za pregovore, razgovore i sklapanje novih dogovora. Ljubav: Jedna poruka mogla bi da vam izmami osmijeh i probudi leptiriće. Zdravlje: Potrebno vam je više kretanja.

Rak

Posao: Ne dozvolite da vas tuđe mišljenje odvrati od plana koji ste već napravili. Ljubav: Porodična atmosfera i bliskost danas vam prijaju više nego izlazak. Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja zbog umora.

Lav

Posao: Dobijate priliku da pokažete svoje znanje pred važnim ljudima. Ljubav: Harizma vam je naglašena, pa ćete lako privlačiti pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Dobro se osjećate i puni ste energije.

Djevica

Posao: Organizovanost vam donosi prednost i olakšava rješavanje svih obaveza. Ljubav: Partner će cijeniti vašu podršku u važnom trenutku. Slobodne Djevice mogu upoznati osobu sličnih interesovanja. Zdravlje: Više odmora prijalo bi vašem organizmu.

Vaga

Posao: Neočekivana poslovna ponuda mogla bi da vas navede na razmišljanje o promenama. Ljubav: Lijep gest voljene osobe popraviće vam raspoloženje. Zdravlje: Moguća je blaga napetost zbog previše obaveza.

Škorpija

Posao: Dan je povoljan za rješavanje administrativnih i finansijskih pitanja. Ljubav: Iskren razgovor ukloniće nesporazum koji vas je mučio prethodnih dana. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Strijelac

Posao: Neko prepoznaje vaš trud i mogao bi da vam ponudi zanimljivu saradnju. Ljubav: Slobodne Strelčeve očekuje novo poznanstvo koje može prerasti u nešto ozbiljnije. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Jarac

Posao: Završavate važan zadatak i stičete povjerenje nadređenih. Ljubav: Više otvorenosti doprinosi boljoj komunikaciji sa partnerom. Zdravlje: Ne zanemarujte bolove u leđima zbog dugog sjedenja.

Vodolija

Posao: Vaša originalna ideja mogla bi da privuče pažnju osobe koja odlučuje o važnom projektu. Ljubav: Neočekivan susret vraća vam vjeru u ljubav. Zdravlje: Potrebno je da usporite tempo.

Ribe

Posao: Danas ćete uspješno riješiti situaciju koja je drugima djelovala bezizlazno. Ljubav: Emotivni razgovor donosi vam osjećaj sigurnosti i bliskosti. Zdravlje: Posvetite više pažnje odmoru i kvalitetnom snu.