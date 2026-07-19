Do kraja jula 6 horoskopskih znakova očekuje velika promjena: Transformacija u potpuno novu verziju sebe

Šest horoskopskih znakova ulazi u fazu ličnih transformacija do kraja jula. Provjerite da li je vaš znak među onima koji postaju nova verzija sebe.

Izvor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Neki ljudi će kraj jula pamtiti kao period kada su napravili veliki lični zaokret. Prema astrološkim tumačenjima, šest znakova Zodijaka ulazi u fazu promjena koja bi mogla da donese novu energiju, drugačiji pogled na sebe i odluke koje meijnjaju pravac kojim idu.

Da li je vaš znak među njima? Astrolozi izdvajaju šest znakova koji bi kraj jula mogli da dočekaju sa potpuno drugačijom energijom.

1. Lav

Svi pogledi biće uprti u vas. Kada se Sunce pridruži Jupiteru u vašem znaku, donijeće vam snažnu, hrabru i vatrenu energiju. Kako počinje vaša sezona, izlazite u prvi plan i postajete unapređena verzija sebe.

Lav

Izvor: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ne plašite se velikih poteza i toga da se istaknete. Iskreno, čak i kada biste pokušali, teško biste mogli da ostanete neprimjećeni.

Gdje god da se pojavite, bićete primijećeni. Zato ili prihvatite tu energiju glavne uloge ili ćete se pitati zašto se sve nekako vrti oko vas.

2. Rak

Kosmička pomijeranja u vašem znaku pokrenula su uzbudljivu promjenu u vama. Iako se ovi periodi često povezuju sa potpuno novim počecima, ovaj kraj jula se više odnosi na vraćanje na staro.

Rak

Izvor: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Nešto ili neko iz vaše prošlosti još nije završio svoju priču sa vama. Ili ćete prihvatiti novu priliku da nešto uradite drugačije, ili ćete nastaviti da se pretvarate da se ništa nije dogodilo.

Naravno, ignorisanje stvarnosti nikada nije najbolji izbor. Iskoristite ovu priliku i dozvolite sebi da se promijenite i razvijate.

3. Djevica

Ranije ovog mjeseca, Venera u vašem znaku bila je u konjunkciji sa Južnim čvorom, što vas je podstaklo da razmislite o tome ko ste zapravo. Shvatili ste da ste se na neki način trudili da budete osoba koja zapravo niste. Ali tome je sada kraj.

Devica

Izvor: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Vrijeme je da prihvatite svoju autentičnost. Ovo je mjesec u kojem se ponovo prisjećate ko ste i shvatate da imate moć. Nova verzija vas koja se sada pojavljuje zapravo je ono što ste oduvijek bili. Nema potrebe da se pretvarate.

4. Vaga

Vaš imidž doživljava promjenu. Do kraja jula "nešto u vezi sa vašim životnim pravcem ili reputacijom biće ponovo razmotreno". Za to možete zahvaliti Merkuru.

Vaga

Izvor: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ova planeta komunikacije bila je retrogradna od kraja juna. Kada Merkur 23. jula krene direktno u Raku, moći ćete ponovo da pronađete pravi pravac i postanete osoba kakva ste oduvijek željeli da budete.

Odvojite trenutak da razmislite šta zaista želite od života i kakav trag želite da ostavite iza sebe. Sada je pravo vrijeme da počnete da gradite put ka svojoj budućnosti.

5. Škorpija

Ne možete zauvijek ponavljati iste greške iz prošlosti. Ako želite da postanete nova verzija sebe, prvi korak je iskreno preispitivanje sopstvenih postupaka.

Škorpija

Izvor: : Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ovaj mjesec vas tjera da preispitate ko ste i u šta vjerujete kada je riječ o vašem životu. Vrijeme je da promijenite ono što više nije u skladu sa vama. To može značiti promjenu karijere, udaljavanje od osobe koja vam ne prija ili preispitivanje uvjerenja koja su nekada bila važan dio vašeg identiteta.

Morate prestati da gradite nešto u šta više ne vjerujete. Oslobodite se svega što vam više ne koristi kako biste napravili prostor za nešto bolje.

6. Vodolija

Postajete nova verzija sebe, a zajedno sa vama mijenjaju se i vaši odnosi. Kada pun Mjesec 29. jula zasija u vašem znaku, obratite pažnju na ljude koji su vam najbliži. Ko vam pruža podršku i pažnju koja vam je potrebna? Ko vam samo crpi energiju?

Vodolija

Izvor: Shutterstock

Sve ono što se već dešava u vašim najbližim odnosima dostići će vrhunac ovog mjeseca. Ili će se vaši odnosi produbiti, ili će vam pokazati šta vam je nedostajalo.

Bez obzira na to šta se dogodi, imajte na umu da promjene dolaze u vašu korist. Čak i ako budete morali da se udaljite od nekoga, vaš krug ljudi postaje kvalitetniji.

Bez obzira na znak, poruka ovog perioda je ista: promjene često počinju onda kada odlučimo da ostavimo iza sebe ono što nam više ne odgovara i napravimo prostor za nešto novo.