Veliki mjesečni horoskop za avgust 2026: Očekuje nas mjesec finansijskih dobitaka i emotivnih rasterećenja

Pročitajte mjesečni horoskop za avgust 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde spremaju!

Izvor: Sudarat Thaneerat/Shutterstock

Pročitajte mjesečni horoskop za avgust 2026. godine i saznajte šta vam zvijezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje!

OVAN

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. vam donosi priliku da stabilizujete finansije, ali će od vas tražiti više promišljenosti nego inače. Retrogradni Saturn i Pluton upozoravaju vas da ne ulazite u rizična ulaganja niti da donosite odluke pod pritiskom. Oko 15. avgusta moguće su lijepe vijesti vezane za priliv novca, isplatu koju dugo čekate ili dodatni izvor zarade. Ipak, Mars u Raku može vas navesti na impulsivnu kupovinu, posebno kada su u pitanju dom ili porodica. Krajem mjeseca moguće je izdvajanje većeg iznosa za nešto što će vam se dugoročno pokazati kao dobra investicija.

Ljubav

Ako će neko ovog mjeseca naučiti koliko su razgovor i razumijevanje važni, to ste upravo vi. Mars u Raku pojačava emotivne reakcije, pa ćete biti mnogo osjetljiviji nego što ćete željeti da priznate. Pomračenje Sunca 12. avgusta može da bude prelomni trenutak, što kod stabilnih parova može da donese zajednički život, vjeridbu ili početak zajedničkog projekta. Slobodni Ovnovi biće primijećeni gdje god da se pojave. Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja, na koncertu ili nekom većem događaju. Osoba koja ulazi u vaš život ima izraženu harizmu i neće skrivati da joj se dopadate. Posebno zanimljiv period traje od 12. do 18. avgusta, kada pomračenje može da spoji dvoje ljudi koji će kasnije imati veoma važnu ulogu jedno u životu drugog.

Zdravlje

Mars u Raku može da vam poveća nivo stresa tokom čitavog mjeseca. Napetost će se najviše odraziti na želudac i varenje, pa izbjegavajte tešku i masnu hranu. Ukoliko budete patili od zdravstvenih tegoba neko duže vrijeme, obavezno posjetite ljekara. Retrogradni Neptun upozorava da ne ignorišete simptome koji se ponavljaju. Moguće su tegobe poput nesanice, umora, glavobolje izazvane napetošću ili problema sa varenjem. Što više budete usporili tempo pred kraj mjeseca, to ćete se osjećati bolje.

BIK

Novac

Finansijska situacija tokom avgusta postepeno će vam se popravljati, iako ćete se početkom mjeseca osjećati kao da novac dolazi sporije nego što ste očekivali. Retrogradni Uran savjetuje da budete oprezni sa većim kupovinama i da ne vjerujete obećanjima o brzoj zaradi, čak iako vam to priča neko kome istinski vjerujete. Sredinom mjeseca moguće je prijatno iznenađenje kroz bonus, vraćen dug ili dodatni prihod. Druga polovina avgusta odlična je za pravljenje dugoročnog plana štednje ili ulaganja. Krajem mjeseca konačno ćete uspjeti da uspostavite bolju kontrolu nad troškovima i osjećaćete se mnogo sigurnije.

Ljubav

Ako ste posljednjih mjeseci imali osjećaj da se vi i partner vrtite u krug oko istih tema, avgust donosi priliku da to konačno promijenite. Venera u Vagi od 6. avgusta omekšava atmosferu između vas. Međutim, Mars u Raku od 11. avgusta zauzetima donosi pojačanu emotivnost, pa je najvažnije da ne ćutite o stvarima koje vam smetaju. Pomračenje Sunca 12. avgusta pokreće pitanja doma i porodice, može da se pokrene razgovor o renoviranju ili kupovini stana ili o upoznavanju porodice. Ako ste dugo sami, avgust vam donosi potpuno drugačiju energiju. Nećete juriti ljubav, ali će baš zato ona pronaći vas putem posla ili fakulteta. Osoba kojoj ćete privući pažnju vjerovatno neće odgovarati vašem "idealnom tipu", već će biti iz drugog grada ili neko ko djeluje hladno na prvi pogled.

Zdravlje

Tokom avgusta bićete fizički jači nego prethodnih mjeseci, ali će vas psihički umor sustizati mnogo brže nego do sada. Retrogradni Saturn upozorava vas da ne ignorišete potrebu za odmorom, nemojte čekati da vas tijelo na silu natjera da stanete. Najosjetljiviji mogu da budu vrat, ramena, kičma, štitna žlijezda ili hormone, a Mars u Raku može da donese i stomačne tegobe izazvane stresom. Kraj mjeseca odličan je za promjenu ishrane, uvođenje fizičke aktivnosti ili rješavanje zdravstvenog problema koji već duže vrijeme trpite.

BLIZANCI

Novac

Ako budete mudro raspolagali novcem, avgust može da vam donese više prilika za zaradu nego što ste očekivali. Konjunkcija Merkura i Jupitera oko 15. avgusta donosi i mogućnost većeg priliva novca ili veoma povoljnog finansijskog dogovora. Ipak, zbog retrogradnog Neptuna, izbjegavajte sumnjive ponude i ulaganja koja zvuče predobro da bi bila istinita. Tokom druge polovine mjeseca, mogli biste da izdvojite više novca za putovanja ili edukaciju, koja će vam mnogo značiti u predstojećim mjesecima. Ako budete disciplinovani, ovaj mjesec ćete završiti sa boljom finansijskom slikom nego što ste ga započeli.

Ljubav

Ako ste posljednjih mjeseci mnogo toga prećutali partneru, ovog mjeseca ćete shvatiti da iskren razgovor nema zamjenu. Pomračenje Sunca 12. avgusta može da vam donese i važne razgovore o zajedničkoj budućnosti. Krajem mjeseca, ako posao počne da oduzima sve vaše vrijeme, partner bi mogao da se osjeti zapostavljeno. Ako uspijete da pronađete prostor jedno za drugo, veza će vam postati mnogo stabilnija nego na početku mjeseca. Slobodni će tokom cijelog mjeseca biti društveni, komunikativni i puni energije, a komplimenti će stizati sa svih strana. Novu ljubav upoznajete na kraćem putovanju ili u izlasku. Veoma je moguće da ćete prvo razviti prijateljski odnos, a tek kasnije shvatiti da između vas postoji jaka privlačnost. Kraj avgusta donosi priliku za ozbiljniji odnos, ali samo ako budete iskreni prema sebi i ne budete igrali igre "toplo-hladno".

Zdravlje

Tokom avgusta, vaš najveći izazov neće biti fizička snaga, već mentalni umor. Preuzećete na sebe više obaveza nego što realno možete da završite, pa su mogući nesanica, napetost, glavobolje, pad koncentracije i osjetljivost disajnih puteva. Mars u Raku može da pojača stres koji će se odraziti na želudac i varenje, posebno ako preskačete obroke ili jedete u hodu. Retrogradni Neptun savjetuje da budete oprezni sa lijekovima i suplementima - ne eksperimentišite na svoju ruku i bez potrebe. Od druge polovine mjeseca, kada Merkur uđe u Djevicu, lakše ćete uspostaviti zdraviju rutinu. Idealno je vrijeme za više sna, redovnu fizičku aktivnost i organizovaniji način života.

RAK

Novac

Mjesečni horoskop za avgust 2026. donosi i ulazak Marsa u vaš znak koji donosi i ogroman nalet motivacije koji će vam pomoći da poboljšate svoju finansijsku situaciju i pronađete nove izvore prihoda. Iako će novac dolaziti, i troškovi će vam biti nešto veći, naročito oni vezani za dom, porodicu ili lične potrebe. Sredina mjeseca donosi vam i mogućnost dodatne zarade ili isplate koju ste dugo očekivali. Retrogradne planete savjetuju da izbjegavate pozajmice i nepromišljene finansijske rizike, makar u prvoj polovini mjeseca. Kraj avgusta je sjajno vrijeme za pravljenje plana štednje i donošenje odgovornih odluka koje će vam donijeti veću sigurnost u narednom periodu.

Ljubav

Od zauzetih, zvijezde traže da budu potpuno iskreni. Mars u vašem znaku pojačava emocije do maksimuma, pa će čak i partner primjećivati da reagujete burnije nego ranije. Nemojte da potiskujete ono što vas tišti! Ako je vaša veza stabilna, ovo može da vam bude jedan od najljepših mjeseci ove godine, sa mnogo razgovora o budućnosti. Pomračenje Sunca 12. avgusta donosi i osjećaj sigurnosti i želju da gradite nešto trajno. Krajem mjeseca, kada Merkur pređe u Djevicu, komunikacija postaje mnogo mirnija, a partner će mnogo lakše razumjeti ono što već dugo pokušavate da mu objasnite. Slobodnim Rakovima, Mars će probuditi potrebu za pravim emocijama. Više ne želite površne odnose. Ako vam se neko dopadne, željećete da odmah znate na čemu ste. Najveće šanse za novo poznanstvo postoje tokom kraćeg putovanja. Retrogradni Pluton može da vrati i bivšu ljubav, ali ćete ovoga puta jasno vidjeti koliko ste se promijenili.

Zdravlje

Mars vam daje ogromnu fizičku energiju i osjećaj da možete da postignite baš sve što vam padne na pamet, pa se značajno povećava i mogućnost da se preforsirate. Najosjetljiviji na stres u ovom periodu su želudac, digestivni sistem, mišići i krvni pritisak. Retrogradni Neptun savjetuje da ne ignorišete umor. Ako primijetite da lošije spavate, postajete razdražljivi ili vas često boli stomak, to će biti znak da morate da usporite. Boravak pored vode, šetnje i više sna biće najbolji način da sačuvate energiju.

LAV

Novac

Za vaš znak, avgust je jedan od finansijski najznačajnijih mjeseci za u 2026. godini. Pomračenje Sunca u vašem znaku 12. avgusta može da označi početak perioda u kojem ćete mnogo lakše dolaziti do novih izvora prihoda ili unosnih prilika. Sredinom mjeseca moguće su isplate, bonus ili ponuda koja će dugoročno poboljšati vašu finansijsku situaciju, iako to niste očekivali. Ipak, retrogradni Saturn savjetuje vas da ne trošite novac impulsivno i da izbjegavate rizična ulaganja. Krajem mjeseca mogući su veći izdaci vezani za dom, putovanje ili kupovinu vrednije stvari, ali će se pokazati kao opravdani, pa nemojte dugo žaliti za potrošenim novcem. Ako budete razmišljali dugoročno, uspjećete da postavite mnogo stabilnije finansijske temelje. Avgust je odličan mjesec za planiranje većih ulaganja koje želite da realizujete do kraja godine.

Ljubav

Za zauzete, ovaj mjesec može potpuno da promijeni tok veze. Pomračenje Sunca u vašem znaku donosi priliku da sa partnerom otvorite novo poglavlje i donesete odluke koje ste dugo odlagali. Venera u Vagi doprinosi boljoj komunikaciji i vraća romantiku u odnos, pa ćete lakše rješavati nesporazume. Ukoliko je bilo tenzije tokom prethodnih mjeseci, sada ćete pronaći zajednički jezik. Krajem mjeseca osjećaćete da ste vi i partner ponovo pravi tim. Slobodnima avgust donosi mnogo prilika za nova poznanstva i gotovo je nemoguće da ostanete neprimijećeni zbog svoje harizme. Posebno zanimljiv period očekuje vas oko sredinom mjeseca, kada je moguć sudbinski susret. Neko će vas osvojiti iskrenošću i energijom, a odnos može vrlo brzo postati ozbiljniji nego što očekujete. Moguće je poznanstvo u izlasku, na putovanju ili preko prijatelja.

Zdravlje

Tokom većeg dijela mjeseca imaćete dovoljno energije, ali će biti važno da ne pretjerujete sa obavezama kako se ne biste preforsirali. Mars u Raku može da donese povremeni pad energije ako zanemarite odmor i kvalitetan san. Obratite pažnju na srce, leđa i krvni pritisak, posebno ako ste pod većim stresom. Više vremena provedenog u prirodi ili na odmoru pozitivno će uticati na vaše raspoloženje. Kraj avgusta donosi vam dugoočekivani osjećaj većeg balansa i psihičke stabilnosti. Ako planirate da uvedete zdravije navike, druga polovina mjeseca biće idealna za to. Slušajte svoje tijelo i nemojte ignorisati znakove umora.

DJEVICA

Novac

Avgust počinje nešto sporijim tempom za vaš znak kada su finansije u pitanju, pa je moguće da ćete imati utisak da novac dolazi sporije nego što ste planirali. Ipak, to je samo prolazna faza koju donose retrogradni Saturn i Pluton, koji od vas traže više strpljenja i promišljenosti. Poslije 15. avgusta, situacija se postepeno popravlja, a ulazak Merkura u vaš znak 25. avgusta donosi odlične prilike za dodatnu zaradu ili povoljnu finansijsku odluku u samom fotofinišu mjeseca. Moguća je isplata koju ste dugo čekali ili bonus koji će vas prijatno iznenaditi. Izbjegavajte rizična ulaganja i ne pozajmljujte novac bez dobrog razloga. Kraj mjeseca donosi veću sigurnost i osjećaj da konačno držite svoje finansije pod kontrolom. Sve što budete planirali sada, moglo bi da vam donese odlične rezultate tokom jeseni.

Ljubav

Kod zauzetih, odnos sa partnerom ovog mjeseca ulazi u mnogo mirniju fazu nego u prethodnom periodu. Biće više iskrenih razgovora ali i manje nesporazuma, pa ćete lakše rješavati sve ono što vas je ranije opterećivalo. Pun Mjesec i pomračenje u Ribama 28. avgusta mogu da donesu važnu odluku o zajedničkoj budućnosti ili promijeni u vašem odnosu. Partner će više cijeniti vašu podršku i razumijevanje, a vi ćete imati osjećaj da vas konačno sluša, što će znatno uticati na osjećaj povjerenja koji toliko dugo gradite. Slobodne ljubav ovog mjeseca pronalazi kada to najmanje očekuju. Nova poznanstva najvjerovatnije dolaze preko posla, fakulteta ili svakodnevnih obaveza. Privući će vas osoba koja djeluje ozbiljno, smireno i pouzdano, a odnos će se razvijati postepeno. Nemojte previše analizirati svaki detalj - nekada je dovoljno da poslušate intuiciju kako biste ovaj mjesec označili kao početak stabilne i zrele ljubavne priče.

Zdravlje

Organizam će vam jasno pokazati koliko su zdrave navike važne. Idealno je vrijeme da promijenite ishranu, uvedete više fizičke aktivnosti ili riješite zdravstveni problem koji dugo odlažete. Moguća je posebna osjetljivost jetre ili imuniteta, posebno u prvoj polovini mjeseca, pa je ovaj mjesec odličan period i za preventivne preglede. Ne dozvolite da vas svakodnevni stres iscrpi više nego što je potrebno. Više sna i redovniji ritam donijeće vam primetno više energije. Kraj avgusta donosi i osjećaj fizičke i psihičke stabilnosti.

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